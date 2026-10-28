Netanyahu AVM'de megafonla partisi için oy istedi

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İstanbul
İsrail'deki genel seçimleri tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre, koalisyon blokları hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadı. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, rakibi Gadi Eisenkot’un bloğunun gerisinde kalarak hükümeti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Seçimi kaybetmemek için çırpınan Netanyahu, oy verme işleminin sona ermesine 1 saat kala Kudüs yakınlarındaki Beit Shemesh kentinde bulunan bir AVM’ye gitti. Eline megafon alan Netanyahu'nun ziyaretçilerden partisi Likud’a oy vermelerini istemesi dikkat çekti.