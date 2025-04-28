Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum

Son dakika haberi: Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Kalp krizi geçiren ve aort damarı yırtılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 13 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"HAYATİ TEHLİKESİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık duruma ilişkin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Önder'in refleksleri azaldı. Hayati tehlikesi artarak devem ediyor" denildi.