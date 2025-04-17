Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

DEM Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 1962'de Adıyaman'da doğdu. Annesinin ismi Zeliha, babasının ismi Ziya'dır. Politik kimliğinin yanı sıra sinema dünyasında yönetmen ve senarist olarak da boy göstermiştir. Lise mezunu olan Sırrı Süreyya Önder, sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği 'Beynelmilel' isimli filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Önder, 1 çocuk babasıdır.