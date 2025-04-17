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 | Onur Kaya

Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı

12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda uyutulan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Önder'in Beyoğlu'nda tek başına bir restorana gidip yemek yediği anlar kameraya yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:25

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder’in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti. Halen yoğun bakımda tedavisi süren Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı.

Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Sırrı Süreyya Önder’in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu’nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı. Burada yemek yiyen Önder’in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.

ÇALIŞANLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder’in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor. İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu görüldü. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

Sıkça Sorulan Sorular

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
DEM Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 1962'de Adıyaman'da doğdu. Annesinin ismi Zeliha, babasının ismi Ziya'dır. Politik kimliğinin yanı sıra sinema dünyasında yönetmen ve senarist olarak da boy göstermiştir. Lise mezunu olan Sırrı Süreyya Önder, sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği 'Beynelmilel' isimli filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Önder, 1 çocuk babasıdır.
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