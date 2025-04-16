Doktorlardan Sırrı Süreyya Önder için yeni karar! Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Şişli'de hastaneye kaldırıldı. Aort damarı yırtılan Önder, 12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Hastaneye giderek ziyarette bulunan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önder'in sağlık durumu hakkında doktorların verdiği bilgileri aktardı. Kılıçdaroğlu, "Hekim arkadaşlarımız bilgi verdi. Uyutma süresini 5 güne çıkarmışlar. Allah'tan şifa diliyorum. Hekimlerimiz sürekli bakıldığını, değerlerin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini, evinin buraya yakın olmasının büyük avantaj olduğunu, aynı zamanda hastanede bu konuyla ilgili yetkin 2 hocanın bulunmasının da büyük avantaj olduğunu ifade ettiler. Uyutmalarının nedeni de kısa sürede sağlığına kavuşması için. Yani belli şeylere olumlu tepki verdiği de ifade edildi. İnşallah daha da iyi olur." dedi.