Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden çarpıcı açıklama! Ülkücüler bile kan vermek istedi

Aort damarının yırtılması sonucu kalbinden operasyon geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Türkiye tek yürek oldu. Ünlü siyasetçinin kardeşi Ali Fuat Önder, Türkiye'nin her kesiminden destek aldıklarını, bir grup ülkücünün ve Muhsin Yazığıoğlu'nun koruma amirinin hastaneye gelerek ağabeyi için kan vermek istediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta kalbi besleyen aort damarı yırtılan ve acil kaldırıldığı hastanede 12 saate yakın süren operasyon geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesini sürdürüyor. Önder'in tedavi gördüğü hastanenin doktorları ünlü politikacının hayati tehlikesinin sürdüğünü, durumunun stabil olduğunu açıkladı. Diğer yandan yaşadığı sağlık sorunu sonrası Önder'e Türkiye'nin her kesiminden destek yağıyor.

"DURUMU STABİL, BU İYİ HABER"

Ameliyatının ardından Sırrı Süreyya Önder’i hastanede çok sayıda isim ziyaret ederken TELE1’e konuşan Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, kardeşinin son durumu ve gördükleri ilgiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Umutlu olduklarını söyleyen Önder, durumun stabil olmasının iyi haber olduğunu aktararak, her kesimden destek aldıklarını belirtti.

ÜLKÜCÜLER OTOBÜSLE GELDİ

Hastaneye ilginç ziyaretlerin de gerçekleştiğini ifade eden Ali Fuat Önder, "Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar. Yine Hakkari’den otobüslere araçlara doluşup gelenler olmuş" dedi.

YAZICIOĞLU'NUN KORUMA AMİRİ DE GELMİŞ

Hastaneye gerçekleşen bir başka ilginç ziyarete de değinen ağabey Önder , "Hastaneye birileri gelip kardeşini görmek istediklerini söyledi. Beni çağırdılar. Yaşlı biriydi. Benimle tokalaştı. Aslen Trabzonlu olduğunu söyledi. Buraya yakın olduğunu ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma amirliğini yaptığını söyledi. Mamak yıllarında 12 Eylül döneminde rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile ağabeyim aynı cezaevinde kaldı. Birbirlerine karşı inanılmaz sevgi ve saygıları vardı."