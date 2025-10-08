Sağlık Bakanlığı binlerce işçi alımı yapacak! İşte detaylar

Kategoriler
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda, Sağlık Bakanlığı Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi kadrolarından alım yapılacağı öğrenilirken, dağılım 1.948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 klinik destek elemanı şeklinde olacak.
Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Öte yandan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.