Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel istihdamı kapsamında belirlenen kadrolar için toplam 795 sözleşmeli çalışan alımı gerçekleştirecek.

795 personel alımı yapılacak kadrolar arasında büro elemanı, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, tekniker ve kütüphane görevlisi bulunuyor.

Alımlar için başvurular geçtiğimiz ay tamamlandı.

795 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları, 25 Ağustos'ta başlatıldı.

Adaylar işlemlerini 8 Eylül'e kadar bitirdi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda, başvuruda aranan kriterleri karşılamayan adayların başvurularının reddedildiği ifade edildi.

Başvuru inceleme sürecinin sürdüğü belirtilen açıklamada “Değerlendirme süreci sona erdiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

KPSS puan sıralamasına göre alım yapılacak branşlar;

Büro personeli:207

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:222

Temizlik Personeli:154

Şoför:69

Aşçı:1

Sözlü sınavla alınacak branşlar:

Kütüphaneci:102

Tekniker:2

Teknisyen:38