Editor
 Erdem Avsar

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Kültür Turizm Bakanlığı, farklı pozisyonlar için 795 personel alımı sonuçları bakanlıktan gelen duyurunun ardından ilgi konusu oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alım sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
17:52
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
17:52

istihdamı kapsamında belirlenen kadrolar için toplam 795 sözleşmeli çalışan alımı gerçekleştirecek.

795 personel alımı yapılacak kadrolar arasında büro elemanı, koruma ve güvenlik görevlisi, , şoför, aşçı, tekniker ve kütüphane görevlisi bulunuyor.

Alımlar için başvurular geçtiğimiz ay tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alım sonuçları açıklandı mı?

795 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları, 25 Ağustos'ta başlatıldı.

Adaylar işlemlerini 8 Eylül'e kadar bitirdi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda, başvuruda aranan kriterleri karşılamayan adayların başvurularının reddedildiği ifade edildi.

Başvuru inceleme sürecinin sürdüğü belirtilen açıklamada “Değerlendirme süreci sona erdiğinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alım sonuçları açıklandı mı?

KPSS puan sıralamasına göre yapılacak branşlar;

  • Büro personeli:207
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi:222
  • Temizlik Personeli:154
  • Şoför:69
  • Aşçı:1
  • Sözlü sınavla alınacak branşlar:
  • Kütüphaneci:102
  • Tekniker:2
  • Teknisyen:38

Sıkça Sorulan Sorular

Sonuçlar açıklandığında nereden öğrenilecek?
Sonuçlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.
