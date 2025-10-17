Menü Kapat
Ramazan
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta koydu! Tüm test sonuçlarını paylaştı

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında ortaya atılan sabıka ve yasaklı madde iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Test sonuçları ortaya çıkan Tuğyan Ülkem, iddialar hakkında da suç duyurusunda bulundu.

17.10.2025
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 12:27

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümüne dair yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürerken, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialara dair yeni gelişmeler yaşandı.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONU ÜNLÜ İSMİN KIZINI SUÇLADI

Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı televizyon programında ünlü ismin çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Güllü'nün kızıyla ilgili konuşan Ferdi yadın, "Kızı 'Annemi öldürmek istiyorum' demiş!" dedi. Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta koydu! Tüm test sonuçlarını paylaştı

GÜLLÜ'NÜN KIZININ SİCİL KAYDINA ULAŞILDI

Neler Oluyor Hayatta programının iddiasına göre; Tuğyan Ülkem'in herhangi bir adli sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca genç kadının yasaklı madde kullandığı iddiası da incelendi. Yapılan laboratuvar testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığı, yani Tuğyan Ülkem'in hiçbir yasaklı madde kullanmadığının kesinleştiği açıklandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta koydu! Tüm test sonuçlarını paylaştı

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ortaya atılan iddiaların ardından mahkeme yoluna başvurdu. Güllü'nün oğlu ve kızı Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta koydu! Tüm test sonuçlarını paylaştı
ETİKETLER
#Yasal
#Güllü
#Ferdi Aydın
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Ölüm Sorgus
#Suç İddiaları
#Magazin
