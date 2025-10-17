Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta koydu! Tüm test sonuçlarını paylaştı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümüne dair yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürerken, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialara dair yeni gelişmeler yaşandı.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONU ÜNLÜ İSMİN KIZINI SUÇLADI

Şarkıcı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, katıldığı televizyon programında ünlü ismin çocuklarıyla ilgili çok konuşulacak iddialarda bulundu. Güllü'nün kızıyla ilgili konuşan Ferdi yadın, "Kızı 'Annemi öldürmek istiyorum' demiş!" dedi. Aydın, kızının birçok kişiye annesinden nefret ettiğini ve bazen onu öldürmek istediğini anlattığını, hatta yasaklı madde kullandığını ileri sürdü.

GÜLLÜ'NÜN KIZININ SİCİL KAYDINA ULAŞILDI

Neler Oluyor Hayatta programının iddiasına göre; Tuğyan Ülkem'in herhangi bir adli sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca genç kadının yasaklı madde kullandığı iddiası da incelendi. Yapılan laboratuvar testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığı, yani Tuğyan Ülkem'in hiçbir yasaklı madde kullanmadığının kesinleştiği açıklandı.

Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, ortaya atılan iddiaların ardından mahkeme yoluna başvurdu. Güllü'nün oğlu ve kızı Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.