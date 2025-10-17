En ucuz otomatik vitesli araçlar belli oldu! Bu listeye bakmadan araç almayın

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’de otomobil piyasası fiyatlarıyla iniş-çıkış göstererek hareketli geçiyor. Bazı otomobil modellerinin fiyatı düşerken piyasaya yeni sıfır modeller de çıkıyor. Eylül ayında otomobil satışları gerilerken otomatik vitese olan ilgi artıyor.
Otomatik vitesin kullanım kolaylığı ve pratikliği satışlarda büyük önem arz ediyor. Özellikle trafiği yoğun ve park sorunu olan şehirlerde otomotik vites sıklıkla tercih ediliyor. En ucuz otomatik vitesli otomobil 1 milyon 198 bin liradan başlıyor. En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu.
Alfa Romeo Tonale TI 1.6 Diesel 130hp DCT - 3 milyon 137 bin 959 lira
Volkswagen Polo - 2 milyon 130 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic - 3 milyon 63 bin 320 lira
BMW 120 - 3 milyon 413 bin 900 lira
BYD Dolphin 150 KW - 1 milyon 699 bin lira
Chery Omoda 5 Pro - 1 milyon 795 bin lira
Citroen e-C3 - 1 milyon 375 bin lira
Cupra Formentor 1.5 eTSI 150 PS DSG Impulse - 2 milyon 571 bin lira
Dacia Sandero Stepway Expression - 1 milyon 420 bin lira
Fiat Egea 1.6 MultiJet 130 HP DCT - 1 milyon 679 bin 900 lira
Ford Puma Titanium - 1 milyon 839 bin 800 lira
Honda Jazz 1.5L Hibrit - 1 milyon 695 bin lira
Hyundai İ10 - 1 milyon 198 bin lira
Jaecoo 7 Revive - 2 milyon 150 bin lira
KIA Picanto - 1 milyon 245 bin lira
Mercedes A200 - 3 milyon 170 bin lira
MG Yeni HS - 2 milyon 380 bin lira
Nissan Juke - 1 milyon 814 bin 500 lira
Opel Corsa - 1 milyon 632 bin lira
Peugeot E-208 - 1 milyon 922 bin lira
Renault Clio Evolution - 1 milyon 536 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG - 1 milyon 596 bin lira
Skoda Fabia - 1 milyon 649 bin lira
SsangYong Torres EVX - 2 milyon 205 bin lira
Suzuki Swift - 1 milyon 525 bin lira
Togg V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 862 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1 milyon 750 bin lira