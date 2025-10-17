OpenAI'ın yeni yapay zeka modelleri Japonya'yı kızdırdı: "Pikachu'yu çalmayın!"

Yapay zeka alanındaki en güçlü şirketlerden OpenAI, Japonya'nın telif hakları konusundaki sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Japon hükümeti, Amerikalı teknoloji devine resmi bir uyarı göndererek, Japon sanatının en özgün alanlarından biri olan manga ve anime tarzındaki eserlerin izinsiz biçimde yapay zeka modellerinde kullanılmasına son verilmesini istedi.

JAPON HÜKÜMETİ OPENA'YI UYARDI

Uyarının odağında, OpenAI'ın kısa süre önce tanıttığı sosyal video platformu Sora yer alıyor. Sora'nın kullanıma açılmasının ardından kullanıcıların Mario, Pikachu gibi telif hakkıyla korunan karakterleri içeren içerikler üretmesi, şirketin büyük bir krizle karşılaşmasına yol açtı.

IGN'in aktardığına göre, uygulamada yer alan yapay zeka destekli videoların bir kısmı, Japonya'nın kültürel mirasını temsil eden sanat biçimlerinin birebir kopyaları olarak değerlendiriliyor.

Japon hükümeti adına açıklama yapan Minoru Kiuchi, OpenAI'ı açık şekilde eleştirdi. Fikri mülkiyet stratejisinden sorumlu isim olarak görev yapan Kiuchi aynı zamanda ülkenin kültürel ihracatını destekleyen "Cool Japan" stratejisinin de lideri.

Kiuchi, yaptığı açıklamada manga ve anime gibi türlerin, yeri doldurulamaz sanatsal hazineler oluğunu ifade etti. Ayrıca hükümetin OpenAI'den telif hakkı ihlali olarak değerlendirilen faaliyetleri sonlandırmasını resmen talep ettiğini duyurdu.