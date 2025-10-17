Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

OpenAI'ın yeni yapay zeka modelleri Japonya'yı kızdırdı: "Pikachu'yu çalmayın!"

Japonya hükümeti, OpenAI’a resmi uyarı göndererek Sora platformunda Pikachu, manga ve anime tarzı eserlerin izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 13:37

Yapay zeka alanındaki en güçlü şirketlerden , 'nın telif hakları konusundaki sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Japon hükümeti, Amerikalı teknoloji devine resmi bir uyarı göndererek, Japon sanatının en özgün alanlarından biri olan manga ve anime tarzındaki eserlerin izinsiz biçimde yapay zeka modellerinde kullanılmasına son verilmesini istedi.

JAPON HÜKÜMETİ OPENA'YI UYARDI

Uyarının odağında, OpenAI'ın kısa süre önce tanıttığı sosyal video platformu yer alıyor. Sora'nın kullanıma açılmasının ardından kullanıcıların Mario, Pikachu gibi telif hakkıyla korunan karakterleri içeren içerikler üretmesi, şirketin büyük bir krizle karşılaşmasına yol açtı.

OpenAI'ın yeni yapay zeka modelleri Japonya'yı kızdırdı: "Pikachu'yu çalmayın!"

IGN'in aktardığına göre, uygulamada yer alan destekli videoların bir kısmı, Japonya'nın kültürel mirasını temsil eden sanat biçimlerinin birebir kopyaları olarak değerlendiriliyor.

Japon hükümeti adına açıklama yapan Minoru Kiuchi, OpenAI'ı açık şekilde eleştirdi. Fikri mülkiyet stratejisinden sorumlu isim olarak görev yapan Kiuchi aynı zamanda ülkenin kültürel ihracatını destekleyen "Cool Japan" stratejisinin de lideri.

OpenAI'ın yeni yapay zeka modelleri Japonya'yı kızdırdı: "Pikachu'yu çalmayın!"

Kiuchi, yaptığı açıklamada manga ve anime gibi türlerin, yeri doldurulamaz sanatsal hazineler oluğunu ifade etti. Ayrıca hükümetin OpenAI'den ihlali olarak değerlendirilen faaliyetleri sonlandırmasını resmen talep ettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G hakkında merak edilen her şey: 10 soruda yeni nesil teknoloji
OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı
ETİKETLER
#japonya
#yapay zeka
#mangal
#openaı
#sora
#telif hakkı
#Anime
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.