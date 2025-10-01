Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı

OpenAI'nin yeni yapay zekâ yazılımı Sora 2 tanıtılmasının ardından tüm ilgiyi üzerine çekerken fiyatı, nitelikleri ve kabiliyetleri de merak odağı oldu.

OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı
Haber Merkezi
01.10.2025
01.10.2025
, yapay zekâ alanındaki yeniliklerine bir yenisini daha kattı: Sora 2.

Özellikle video üretiminde doğal hareketler ve fizik yasalarını daha doğru biçimde yansıtmasıyla öne çıkan Sora 2, kullanıcıların kendi cameo videolarını oluşturmasına fırsat tanıyor.

OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı

OPENAI SORA 2 YAYINLANDI MI?

Sora 2, şu anda ABD ve Kanada’da iOS kullanıcıları için indirilebiliyor.

OpenAI, uygulamanın kısa zaman içerisinde dünya çapında yaygınlaşmasını planlıyor.

İlk etapta davetiye sistemiyle işleyen platform, Pro kullanıcılarına davet beklemeden Sora 2 Pro sürümünü test etme imkânı sağlıyor.

Küresel erişimin ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tarih olmasa da önümüzdeki aylarda dünya genelinde kullanıcılarla buluşturulması öngörülüyor.

OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı

SORA 2 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

OpenAI'nin sunduğu örnekler, Sora 2'nin eski sürümlere kıyasla çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Sahnelerdeki hareketler doğal görünüyor. Mesela basketbol sahnesinde, kaçan bir atışın topu arka tahtadan sekip yere inmesi gerçekçi bir şekilde yansıtılıyor.

Plaj voleybolu, kaykay gösterileri ve jimnastik figürleri de bu doğruluğu destekliyor.

OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı

Kullanıcılar, tek seferlik sesli ve görüntülü kayıt ile kimlik onayı yapıp kendi görünümlerini videolara ekleyebiliyor.

Bu cameo’lar arkadaşlarla paylaşılabiliyor ve onların da benzer videolar hazırlamasına olanak sağlıyor. OpenAI, bu özelliği Sora deneyiminin en etkileyici tarafı olarak tanımlıyor.

Üretilen videolar, uygulama içinde kısa video akışında sergilenebiliyor.

Öneri algoritmaları, kullanıcıların konum bilgilerini, uygulama içi etkileşimlerini ve ChatGPT geçmişlerini inceleyerek içerik sunuyor.

ChatGPT tabanlı araçlarla ebeveynler, kişiselleştirmeyi kapatma, kaydırma süresini sınırlama ve mesajlaşma kontrolleri gibi tercihlere sahip.

OpenAl Sora 2 çıktı mı ücretli mi? Sora 2 özellikleri ortaya çıktı

SORA 2 ÜCRETİ VAR MI?

Sora uygulaması başlangıçta ücretsiz olarak sağlanıyor.

Kullanıcılar sistemi serbestçe deneyimleyebiliyor.

Ancak yoğun kullanım zamanlarında ek video üretimleri için ücretlendirme yapılacağı belirtildi.

Ücretlendirme, kullanım yoğunluğuna göre farklılık gösteriyor.

Pro versiyonunu denemek isteyen kullanıcılar ise ChatGPT Pro aboneliği üzerinden ek yeteneklere erişebiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Sora 2 Türkiye'de kullanılıyor mu?
Şu anda yalnızca ABD ve Kanada’daki iOS kullanıcıları indirebiliyor. Ancak OpenAI, kısa süre içinde küresel erişim sağlamayı hedefliyor.
