Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uzmanlardan kış aylarında 'pencere kenarına bir kase tuz koyun' önerisi: İşte sebebi

Sonbahar ve kış aylarında evlerde hızla yayılan ve solunum yolu hastalıklarına, alerjilere yol açabilen zehirli siyah küf tehlikesine karşı uzmanlar düşük maliyetli bir yöntem önerdi: Pencere kenarlarına bir kase tuz koymak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 16:55

Sonbahara girerken sıcaklıklar giderek düşüyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde zehirli siyah küf birçok evin baş belası olacak. Ancak uzmanlara göre, düşük maliyetli bir yöntem mantarların büyümesini engelleyerek sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilir.

Daily Mail'in haberine göre küfe maruz kalmak solunum yolu hastalıklarına, alerjilere ve astıma yol açabilir, hatta bazı durumlarda ölümcül olabilir. Kulağa garip gelse de uzmanlar, insanların pencere kenarlarına küçük bir kase tuz koymalarını öneriyor. Bu basit yöntem, zehirli siyah küfün çoğalmasına neden olan yüksek nem koşullarıyla mücadeleye yardımcı olabilir.

Ev ve bahçe uzmanı Andy Ellis, Posh.co.uk'a yaptığı açıklamada, "Evinizde sürekli bir yoğuşma oluşması iyi değildir ve aileniz için tehlikeli olabilecek küf oluşumuna yol açabilir. Yapmanız gereken tek şey, küçük bir kavanozu biraz tuzla doldurmak" dedi.

Uzmanlardan kış aylarında 'pencere kenarına bir kase tuz koyun' önerisi: İşte sebebi

BU TEKNİK GERÇEKTEN YARARLI MI?

Daily Mail'e göre yemek pişirmek, banyo yapmak ve çamaşır yıkamak gibi faaliyetler nedeniyle evdeki havada bir miktar su buharı bulunur. Bu yüzden sonbahar ve kış aylarında pencerelerimizden aşağı süzülen su damlalarını fark ederiz.

Su buharı pencerelere çarptığında, soğuk yüzey buharı sıvı suya dönüştürüyor; buna da "yoğuşma" adı veriliyor. Evlerdeki zehirli siyah küfün büyük çoğunluğu ise yoğuşmadan kaynaklanıyor. Üstelik küfler sadece pencerelerde değil duvarlar, tavanlar, borular dahil birçok yerde oluşabiliyor.

Uzmanlardan kış aylarında 'pencere kenarına bir kase tuz koyun' önerisi: İşte sebebi

Zehirli siyah küfe maruz kalmak solunum yolu enfeksiyonlarına, astıma yatkınlığı artırabilir ve çok nadir de olsa ölümcül olabilir. İşte bu yüzden uzmanlar, çevresindeki nemi emen "higroskopik" bir madde olan tuzu kullanmayı öneriyor.

Amaç, bir kase tuzun havadaki su buharını pencereye ulaşmadan çekip alması, böylece yoğunlaşmayı önlemesi. Andy Ellis, "Tuz havadaki nemi doğal olarak emme özelliğine sahip ve ortamı kurutuyor" dedi.

Uzmanlardan kış aylarında 'pencere kenarına bir kase tuz koyun' önerisi: İşte sebebi

NE KADAR TUZ GEREKLİ?

Gereken tuz miktarının pencerenin boyutuna göre değişeceğini belirten Ellis, "Pencere ne kadar büyükse o kadar fazla tuz gerekir, ama genellikle küçük bir kase yeterli oluyor" diye konuştu. Ayrıca bir kase tuz birkaç gün dayandığını, daha sonra değiştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Deniz tuzu, kaya tuzu veya sofra tuzu olmasının önemsiz olduğu, hepsinin aynı etkiyi gösterdiği vurgulandı. Ellis, "Değiştirmeniz gerektiğini tuzun nemlenip topaklanmaya başlamasından anlayabilirsiniz" diye ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Görünmez tehlike kadınları etkiliyor: Kalp krizi riski bir anda üç katına çıktı! O günlerde dikkatli olun
ETİKETLER
#Sağlık
#ev temizliği
#Siyah Küf
#Küf Oluşumu
#Yoğuşma
#Doğal Yöntem
#Siyah Küf
#Küf Önleme
#Ev Sağlığı
#Tuz Kullanımı
#Yoğuşma
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.