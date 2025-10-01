Uzmanlardan kış aylarında 'pencere kenarına bir kase tuz koyun' önerisi: İşte sebebi

Sonbahara girerken sıcaklıklar giderek düşüyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde zehirli siyah küf birçok evin baş belası olacak. Ancak uzmanlara göre, düşük maliyetli bir yöntem mantarların büyümesini engelleyerek sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilir.

Daily Mail'in haberine göre küfe maruz kalmak solunum yolu hastalıklarına, alerjilere ve astıma yol açabilir, hatta bazı durumlarda ölümcül olabilir. Kulağa garip gelse de uzmanlar, insanların pencere kenarlarına küçük bir kase tuz koymalarını öneriyor. Bu basit yöntem, zehirli siyah küfün çoğalmasına neden olan yüksek nem koşullarıyla mücadeleye yardımcı olabilir.

Ev ve bahçe uzmanı Andy Ellis, Posh.co.uk'a yaptığı açıklamada, "Evinizde sürekli bir yoğuşma oluşması iyi değildir ve aileniz için tehlikeli olabilecek küf oluşumuna yol açabilir. Yapmanız gereken tek şey, küçük bir kavanozu biraz tuzla doldurmak" dedi.

BU TEKNİK GERÇEKTEN YARARLI MI?

Daily Mail'e göre yemek pişirmek, banyo yapmak ve çamaşır yıkamak gibi faaliyetler nedeniyle evdeki havada bir miktar su buharı bulunur. Bu yüzden sonbahar ve kış aylarında pencerelerimizden aşağı süzülen su damlalarını fark ederiz.

Su buharı pencerelere çarptığında, soğuk yüzey buharı sıvı suya dönüştürüyor; buna da "yoğuşma" adı veriliyor. Evlerdeki zehirli siyah küfün büyük çoğunluğu ise yoğuşmadan kaynaklanıyor. Üstelik küfler sadece pencerelerde değil duvarlar, tavanlar, borular dahil birçok yerde oluşabiliyor.

Zehirli siyah küfe maruz kalmak solunum yolu enfeksiyonlarına, astıma yatkınlığı artırabilir ve çok nadir de olsa ölümcül olabilir. İşte bu yüzden uzmanlar, çevresindeki nemi emen "higroskopik" bir madde olan tuzu kullanmayı öneriyor.

Amaç, bir kase tuzun havadaki su buharını pencereye ulaşmadan çekip alması, böylece yoğunlaşmayı önlemesi. Andy Ellis, "Tuz havadaki nemi doğal olarak emme özelliğine sahip ve ortamı kurutuyor" dedi.

NE KADAR TUZ GEREKLİ?

Gereken tuz miktarının pencerenin boyutuna göre değişeceğini belirten Ellis, "Pencere ne kadar büyükse o kadar fazla tuz gerekir, ama genellikle küçük bir kase yeterli oluyor" diye konuştu. Ayrıca bir kase tuz birkaç gün dayandığını, daha sonra değiştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Deniz tuzu, kaya tuzu veya sofra tuzu olmasının önemsiz olduğu, hepsinin aynı etkiyi gösterdiği vurgulandı. Ellis, "Değiştirmeniz gerektiğini tuzun nemlenip topaklanmaya başlamasından anlayabilirsiniz" diye ekledi.