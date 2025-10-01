Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Süper Lig’de derbi tarihleri 2025

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de derbilerin tarihleri duyuruldu. Galatasaray Beşiktaş derbisinin oynanacağı stadyum da belli oldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUM?

Trendyol Süper Lig'de 4 Ekim günü oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati netleşti. 20.00'de başlayacak olan müsabaka RAMS Park'ta oynanırken Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Liverpool galibiyeti sonrası tüm odaklar BJK derbisine çevrildi.

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre Süper Lig'de derbi tarihleri de belli oldu. 4 büyük takımın karşı karşıya geleceği müsabakaların saati ve yeri duyuruldu. Buna göre en yakın derbi tarihi GS BJK oldu.

8. HAFTA

4 Ekim Cumartesi, 20.00:

Galatasaray-Beşiktaş

11. HAFTA

1 Kasım Cumartesi, 20.00:

Galatasaray-Trabzonspor

2 Kasım Pazar, 20.00:

Beşiktaş-Fenerbahçe

14. HAFTA

1 Aralık Pazar, 20.00:

Fenerbahçe-Galatasaray

16. HAFTA

14 Aralık Pazar, 20.00:

Trabzonspor-Beşiktaş

GS BJK DERBİSİ HANGİ GÜN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre siyah beyazlı ekip, 4 Ekim günü Galatasaray'ın evine konuk olacak. Cumartesi günü oynanacak olan maç 20.00'de başlarken RAMS Park'ta binlerce taraftar olacak. Sarı kırmızılı ekip Liverpool'u yenmesi üzerine motive olurken Beşiktaş, şampiyonluk yarışında mücadelesini devam etmek için tüm gücüyla çaba gösterecek.