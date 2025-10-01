Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Süper Lig’de derbi tarihleri 2025

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken Galatasaray Beşiktaş derbisinin nerede oynanacağı da belli oldu. Binlerce taraftar derbi için stadyuma akın edecek.

Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Süper Lig’de derbi tarihleri 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
16:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
16:33

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de derbilerin tarihleri duyuruldu. derbisinin oynanacağı stadyum da belli oldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUM?

Trendyol Süper Lig'de 4 Ekim günü oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin tarihi ve saati netleşti. 20.00'de başlayacak olan müsabaka 'ta oynanırken Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Liverpool galibiyeti sonrası tüm odaklar BJK derbisine çevrildi.

Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Süper Lig’de derbi tarihleri 2025

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre Süper Lig'de tarihleri de belli oldu. 4 büyük takımın karşı karşıya geleceği müsabakaların saati ve yeri duyuruldu. Buna göre en yakın derbi tarihi GS BJK oldu.

8. HAFTA
4 Ekim Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Beşiktaş

11. HAFTA
1 Kasım Cumartesi, 20.00:
Galatasaray-Trabzonspor

2 Kasım Pazar, 20.00:
Beşiktaş-Fenerbahçe

14. HAFTA
1 Aralık Pazar, 20.00:
Fenerbahçe-Galatasaray

16. HAFTA
14 Aralık Pazar, 20.00:
Trabzonspor-Beşiktaş

Galatasaray Beşiktaş derbisi nerede oynanacak? Süper Lig’de derbi tarihleri 2025

GS BJK DERBİSİ HANGİ GÜN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre siyah beyazlı ekip, 4 Ekim günü Galatasaray'ın evine konuk olacak. Cumartesi günü oynanacak olan maç 20.00'de başlarken RAMS Park'ta binlerce taraftar olacak. Sarı kırmızılı ekip Liverpool'u yenmesi üzerine motive olurken Beşiktaş, şampiyonluk yarışında mücadelesini devam etmek için tüm gücüyla çaba gösterecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#derbi
#rams park
#türk futbolu
#Aktüel
