Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı 8 Ekim biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları bekleniyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan başlıyor. 8 Ekim günü Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan sürerken Vakıfbank Fenerbahçe maçına da kısa süre kaldı. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana takımları arasında oynanacak olan maç Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda oynanırken biletler henüz satışa çıkmadı. Önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.
2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken maçın oynanacağı tarih ve yeri de duyuruldu. 8 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıkacağı gün bekleniyor.