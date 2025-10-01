Vakıfbank Fenerbahçe voleybol maçı 8 Ekim biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları bekleniyor

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan başlıyor. 8 Ekim günü Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI 8 EKİM BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan sürerken Vakıfbank Fenerbahçe maçına da kısa süre kaldı. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana takımları arasında oynanacak olan maç Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda oynanırken biletler henüz satışa çıkmadı. Önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

VAKIFBANK FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken maçın oynanacağı tarih ve yeri de duyuruldu. 8 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan maçın biletlerinin satışa çıkacağı gün bekleniyor.