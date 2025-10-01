Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamın maçları! 1 Ekim maç programı

Dünyanın her yerinden heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan maçların yayıncı bilgileri duyuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi

13:00 | Vissel Kobe - Melbourne City | Spor Smart, Smart Spor HD

13:00 | Lion City - Selangor | Smart Spor 2, Spor Smart 2

15:15 | Shanghai Shenhua - Ulsan Hyundai | Spor Smart, Smart Spor HD

15:15 | Bangkok Utd - Persib Bandung | Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:00 | Esteghlal FC - Al Muharraq | Smart Spor 2, Spor Smart 2

19:00 | Al Wehdat - Al Wasl | Spor Smart, Smart Spor HD

21:15 | Al Khalidiyah - Arkadag | Smart Spor 2, Spor Smart 2

21:15 | Al Zawraa - Al Nassr | Spor Smart, Smart Spor HD

UEFA Gençlik Ligi

15:00 | Bayer Leverkusen - PSV | UEFA.tv

17:00 | Barcelona - Paris FC | UEFA.tv

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 | Karabağ - Kopenhag | CBC Sport, tabii Spor

19:45 | St.Gilloise - Newcastle | TRT 1

22:00 | Arsenal - Olympiakos | tabii Spor 2

22:00 | Barcelona - PSG | İçtimai TV, tabii Spor

22:00 | B.Dortmund - Athletic Bilbao | CBC Sport, tabii Spor 3

22:00 | Bayer Leverkusen - PSV | tabii Spor 4

22:00 | Monaco - Manchester City | tabii Spor 1

22:00 | Napoli - Sporting Lisbon | tabii Spor 5

22:00 | Villarreal - Juventus | TRT 1

ABD USL Championship

21:00 | El Paso Locomotive - Oakland Roots | USL Championship Youtube

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | İspanya - Meksika | FIFA Youtube

23:00 | İtalya - Küba | FIFA Youtube

Basın Toplantısı

14:45 | Domenico Tedesco | FB TV