17°
Aktüel
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maçları! 1 Ekim maç programı

Devler Ligi'nde lig aşaması maçları devam ederken dün akşam Galatasaray, Liverpool'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maçları! 1 Ekim maç programı
Dünyanın her yerinden heyecanla takip edilen 'nde bugün oynanacak olan maçların yayıncı bilgileri duyuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu.

AFC Şampiyonlar Ligi

13:00 | Vissel Kobe - Melbourne City | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Lion City - Selangor | Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:15 | Shanghai Shenhua - Ulsan Hyundai | Spor Smart, Smart Spor HD
15:15 | Bangkok Utd - Persib Bandung | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Esteghlal FC - Al Muharraq | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Al Wehdat - Al Wasl | Spor Smart, Smart Spor HD
21:15 | Al Khalidiyah - Arkadag | Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:15 | Al Zawraa - Al Nassr | Spor Smart, Smart Spor HD

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maçları! 1 Ekim maç programı

15:00 | Bayer Leverkusen - PSV | UEFA.tv
17:00 | Barcelona - Paris FC | UEFA.tv

19:45 | Karabağ - Kopenhag | CBC Sport, tabii Spor
19:45 | St.Gilloise - Newcastle | TRT 1
22:00 | Arsenal - Olympiakos | tabii Spor 2
22:00 | Barcelona - PSG | İçtimai TV, tabii Spor
22:00 | B.Dortmund - Athletic Bilbao | CBC Sport, tabii Spor 3
22:00 | Bayer Leverkusen - PSV | tabii Spor 4
22:00 | Monaco - Manchester City | tabii Spor 1
22:00 | Napoli - Sporting Lisbon | tabii Spor 5
22:00 | Villarreal - Juventus | TRT 1

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maçları! 1 Ekim maç programı

ABD USL Championship

21:00 | El Paso Locomotive - Oakland Roots | USL Championship Youtube

FIFA U20 Dünya Kupası

23:00 | İspanya - Meksika | FIFA Youtube
23:00 | İtalya - Küba | FIFA Youtube

Basın Toplantısı

14:45 | Domenico Tedesco | FB TV

