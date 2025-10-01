Şampiyonlar Ligi’nde bu akşamın maçları! 1 Ekim maç programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın her yerinden heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak olan maçların yayıncı bilgileri duyuruldu.
1 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan maçların saati ve kanalı belli oldu.
AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 | Vissel Kobe - Melbourne City | Spor Smart, Smart Spor HD
13:00 | Lion City - Selangor | Smart Spor 2, Spor Smart 2
15:15 | Shanghai Shenhua - Ulsan Hyundai | Spor Smart, Smart Spor HD
15:15 | Bangkok Utd - Persib Bandung | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Esteghlal FC - Al Muharraq | Smart Spor 2, Spor Smart 2
19:00 | Al Wehdat - Al Wasl | Spor Smart, Smart Spor HD
21:15 | Al Khalidiyah - Arkadag | Smart Spor 2, Spor Smart 2
21:15 | Al Zawraa - Al Nassr | Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 | Bayer Leverkusen - PSV | UEFA.tv
17:00 | Barcelona - Paris FC | UEFA.tv
19:45 | Karabağ - Kopenhag | CBC Sport, tabii Spor
19:45 | St.Gilloise - Newcastle | TRT 1
22:00 | Arsenal - Olympiakos | tabii Spor 2
22:00 | Barcelona - PSG | İçtimai TV, tabii Spor
22:00 | B.Dortmund - Athletic Bilbao | CBC Sport, tabii Spor 3
22:00 | Bayer Leverkusen - PSV | tabii Spor 4
22:00 | Monaco - Manchester City | tabii Spor 1
22:00 | Napoli - Sporting Lisbon | tabii Spor 5
22:00 | Villarreal - Juventus | TRT 1
ABD USL Championship
21:00 | El Paso Locomotive - Oakland Roots | USL Championship Youtube
FIFA U20 Dünya Kupası
23:00 | İspanya - Meksika | FIFA Youtube
23:00 | İtalya - Küba | FIFA Youtube
Basın Toplantısı
14:45 | Domenico Tedesco | FB TV