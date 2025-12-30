Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman? Başvuru tarihi belli oldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sınava, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel katılım sağlayabilecek.

Sınav süreci, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülecek.

Sınavın uygulama esasları, soru dağılımları ve sınav merkezleri gibi tüm ayrıntılara Bakanlığın yayımladığı resmi "İlan Metni" aracılığıyla ulaşılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ünvan Değişikliği Sınavı için başvuru süreci 20 Ocak’ta başlayacak.

Son başvuru tarihi ise 5 Şubat 2026 olarak duyuruldu.

Adaylar başvurularını dijital ortamda https://pbys.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlayacak.