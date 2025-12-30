Düzce okullar tatil mi? 31 Aralık Düzce Valiliği kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından bekleniyor

Düzce’de yeni yıl arifesinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, eğitimle ilgili olası kararları gündeme taşıdı. Yetkililerden gelecek duyurular beklenirken, mevcut tablo resmi açıklamalarla şekilleniyor.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

30 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Düzce Valiliği veya ilçe kaymakamlıkları tarafından 31 Aralık Çarşamba günü için alınmış resmi bir okul tatili kararı bulunmuyor. Eğitim-öğretimle ilgili herhangi bir genel veya ilçe bazlı tatil duyurusu yapılmazken, ilerleyen saatlerde yeni bir gelişme olması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Önceki günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde farklı uygulamalar hayata geçirilmişti. Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde tam gün tatil kararı alınmış, diğer ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verilmişti. Ancak bu uygulamalar 30 Aralık Salı günüyle sınırlı kalmış olup, 31 Aralık için geçerli bir karar bulunmuyor.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

31 Aralık Çarşamba günü için Düzce genelinde “son dakika” olarak duyurulmuş bir tatil kararı yer almıyor. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, resmi makamların yapacağı olası açıklamaları takip etmeye devam ediyor. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler, eğitim-öğretimin mevcut plan doğrultusunda sürdüğü yönünde.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don uyarıları nedeniyle gün içerisinde yeni bir değerlendirme yapılabileceği bekleniyor. Düzce Valiliği’nin ve kaymakamlıkların resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından resmi açıklamalar yakında takip edilmekte.

DÜZCE HAVA DURUMU (31 ARALIK)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Düzce’de 31 Aralık günü hava kar yağışlı olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışının gün boyunca etkisini artırarak sürmesi, akşam saatlerinde ise kıyı kesimlerde de şiddetlenmesi bekleniyor. Batı Karadeniz genelinde kar kalınlığının yer yer 20-30 santimetreyi aşabileceği bildiriliyor.

Sıcaklıkların en yüksek 2 derece, en düşük ise eksi 5 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklığın daha düşük olacağı tahmin edilirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları riskler arasında yer alıyor. Yüksek kesimlerde ise çığ ve heyelan tehlikesine karşı uyarılar bulunuyor.