Güllü'nün öldüğü gecede 'erkek terliği' detayı! 'O gece İki adam eve geldi ve...'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada açık olan pencereden düşen ünlü sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında olayla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YETERLİ Mİ?

Güllü'nün düşme anına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KOMŞULARDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR



Olayın ardından konuşan apartman sakinleri, tanıklıklarını aktardı. Komşu Reyhan Hanım, olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıktığını iddia etti. Reyhan Hanım iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım."

Bu tanıklıklar, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı yeni bir boyuta taşıyabilir.