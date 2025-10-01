Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Güllü'nün öldüğü gecede 'erkek terliği' detayı! 'O gece İki adam eve geldi ve...'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı evin açık olan penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümü kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada açık olan pencereden düşen ünlü sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin sürerken, Kanal D ekranında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında olayla ilgili yeni ortaya atıldı.

Güllü'nün öldüğü gecede 'erkek terliği' detayı! 'O gece İki adam eve geldi ve...'

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ YETERLİ Mİ?

Güllü'nün anına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Güllü'nün öldüğü gecede 'erkek terliği' detayı! 'O gece İki adam eve geldi ve...'

KOMŞULARDAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMALAR


Olayın ardından konuşan apartman sakinleri, tanıklıklarını aktardı. Komşu Reyhan Hanım, olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıktığını iddia etti. Reyhan Hanım iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım."

Bu tanıklıklar, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı yeni bir boyuta taşıyabilir.

