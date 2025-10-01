Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler! Kızının çığlıkları mahallede yankılandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada balkondan düşen ünlü sanatçı Güllü'nün öldüğü gecenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güllü'nün düştükten sonraki görüntülerinde kızının acı dolu 'anne' yakarışları tüm mahallede yankılandı.

FERYATLARI YÜREK DAĞLADI

Görüntülerde, Güllü düştükten sonra yanına koşan kızı Tuyan Gülter'in sinir krizi geçirerek anne diye feryat ettiği duyuluyor. Görüntülerde ayrıca cenazenin bölgeden alınışı da görülüyor.

"CANINA KIYACAK BİR KADIN DEĞİLDİ"

Öte yandan Güllü'nün çocuklarının da ifadeleri ortaya çıktı. Dehşet gecesini anlatan Tuğberk Yağız Gülter (Güllü'nün oğlu): "Ben annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder yere düşerdi. Annem sevgi dolu bir insandı. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak biri değildi."

"2-3 ŞİŞE ALKOL İÇTİ"

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu ise annelerinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü beyan etti. Her iki genç de olay gecesi Güllü'nün yaklaşık 2–3 şişe alkol aldığını söyledi.

"GÜLLÜ'YÜ KANLAR İÇİNDE BULDUK"

Olay gecesi aynı binada yaşayan komşularından Engin Emir, 26 Eylül'de saat 01.30 civarında bağrışma sesleri duyduğunu, aşağı indiklerinde Güllü'yü kanlar içinde yerde bulduklarını belirtti. Güllü'nün komşusu ve eski menajeri Çiğdem Emir ise sanatçıyı yaklaşık 8 yıldır tanıdığını, olay gecesi Tuğyan adlı kızı ve Sultan adlı yakın arkadaşıyla evde olduklarını, son görüşmesinde Güllü'nün "keyifli" göründüğünü anlattı.