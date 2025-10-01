Tedesco'dan Nice maçı öncesi dikkat çeken sözler: "Duran'ı asla zorlamam"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 2 Ekim 2025 Perşembe günü Nice ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadelenin öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında bazı açıklamalarda bulundu.

Jhon Duran'ın belirsizliğini koruyan durumuna da değinen Tedesco, canlı yayında oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

JHON DURAN'IN SAKATLIK NEDENİ BELLİ OLDU

Tedesco, Jhon Duran'ın sağlık sorunuyla ilgili açıklamasında "Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil. Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar" ifadelerini kullandı.

Jhon Duran'da yaşanan sakatlığın nedenine de değinen Tedesco "bacakta hissedilen ağrının sebebi sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzmanla bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk." dedi.

JHON DURAN TEKRARDAN SAHALARA DÖNMEK İSTİYOR

Jhon Duran'ın tekrardan Fenerbahçe formasıyla sahalara dönmek istediğini belirten İtalyan teknik direktör "oyuncuyu zorlamam, risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'te Almanya Finali oynarken, bir oyuncum 'ağrım var, oynamayacağım' dedi. Ne yapabilirsiniz? Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız. sağlam oyuncu 'Sakat oyuncu benden daha çok beğeniyorsunuz' diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım dedi.

JHON DURAN FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe - Nice maçında forma giymeyecek.

Yıldız futbolcunun 23 Ekim 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Stuttgart mücadelesinde ise forma giymesi bekleniyor. Ancak henüz sarı-lacivertli kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte durumun netlik kazanması bekleniyor.