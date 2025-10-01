Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı sezonu rekorla kapattı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı yaz sezonunu rekorlarla kapattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2 milyon 114 bin 900 iç hat, 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı.

Ağustos ayında tarihi bir rekorla tüm zamanların en iyi aylık performansını sergileyen , 2 milyon 114 bin 900 iç hat, 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı. Ağustos ayında sergilenen bir başka başarı ise Avrupa havalimanları arasında kaydedildi.

(ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporu'na göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Hızlı büyüme ivmesi yakalayan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artış yakalayarak, Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu. ISG, Avrupa havalimanları arasında gösterdiği performansla 2025 Ocak-Ağustos döneminde de toplam 31,2 milyon yolcu sayısına ulaşarak, yolcu trafiğinde Avrupa'da 9. sırada yer aldı. Bugün 53 ülkede 39 iç hat, 110 dış hat olmak üzere toplam 149 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışıyor.

