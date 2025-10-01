Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Mauro Icardi, Çağlayan Adliyesi'nde: Adli psikolog ile görüştü

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, velayet davası kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Icardi ve sevgilisi China Suarez, adli psikolog ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Mauro Icardi, Çağlayan Adliyesi'nde: Adli psikolog ile görüştü
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
01.10.2025
16:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
16:43

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı , özel hayatındaki velayet davası sebebiyle sevgilisi China Suarez ile birlikte ’ne geldi.

Ekol TV’de yer alan habere göre; Arjantinli golcü, eski eşi ile yürüttüğü velayet davası sürecinin bir parçası olarak adliyede yer aldı.

ICARDI MAHKEMEYE NEDEN BAŞVURDU?

Icardi, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için daha önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Icardi, Wanda Nara’nın çocuklarına bakamayacağını ve onların anneleriyle sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceklerini ileri sürmüştü.

Mauro Icardi, Çağlayan Adliyesi'nde: Adli psikolog ile görüştü

ADLİ PSİKOLOG İLE GÖRÜŞTÜLER

Dava kapsamında Icardi ve China Suarez, adliyede görevli adli psikolog ile görüşme gerçekleştirdi. Adliye koridorlarında görüntülenen ikilinin, devam eden velayet davası nedeniyle oldukça ciddi oldukları dikkat çekti.

ETİKETLER
#wanda nara
#çağlayan adliyesi
#Mauro Icardi
#Velayet Davası
#China Suarez
#İstanbul Aile Mahkemesi
#Adli Psikolog
#Spor
