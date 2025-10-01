Mauro Icardi, Çağlayan Adliyesi'nde: Adli psikolog ile görüştü

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, özel hayatındaki velayet davası sebebiyle sevgilisi China Suarez ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Ekol TV’de yer alan habere göre; Arjantinli golcü, eski eşi Wanda Nara ile yürüttüğü velayet davası sürecinin bir parçası olarak adliyede yer aldı.

ICARDI MAHKEMEYE NEDEN BAŞVURDU?

Icardi, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için daha önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Icardi, Wanda Nara’nın çocuklarına bakamayacağını ve onların anneleriyle sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceklerini ileri sürmüştü.

ADLİ PSİKOLOG İLE GÖRÜŞTÜLER

Dava kapsamında Icardi ve China Suarez, adliyede görevli adli psikolog ile görüşme gerçekleştirdi. Adliye koridorlarında görüntülenen ikilinin, devam eden velayet davası nedeniyle oldukça ciddi oldukları dikkat çekti.