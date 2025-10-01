Domenico Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nicekarşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun önceki takımlarında ve milli takımda skorer oyuncu olmasına yönelik henüz Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyememesi sorusuna İtalyan teknik adam, "Öncelikle kendisi bir sol kanat oyuncusu. Kenarda çok açık oynadığında ya da son maçtaki gibi sık sık içeri gelebiliyor. Buraya geleli çok uzun süre olmadı. İhtiyacı olan tek şey birazcık daha zaman. Ben buraya geldikten sonra en çok süre alan oyuncu. Tabii ki iyi performans sergileyeceği, goller atacağı, asistler yapacağı maçlar olacak. Sahada ne kadar çok efor sarf ediyor ona bakmalısınız. Baskı yapmanız, kontra baskılar; bunlar sayı ile belirtemezsiniz. Onun da iyi seviyeye geleceğini biliyorum. Onun ile ilgili hiçbir problemim yok" diye cevap verdi.

ALVAREZ DÖNDÜ, KADRODA OLACAK

Sarı-lacivertli takıma geldiğinde 7 sakat oyuncu olduğunu belirten Tedesco, antrenmanlarda neler istediği ve alınan kötü sonuçlarda nasıl reaksiyon vermeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Sanırım geldiğimden beri 6 tane efektif antrenman geçirebildik. Bütün takımın yer aldığı. Yapmamız gereken çok şey var. Toplu, topsuz, duran toplar, 3. bölgede nasıl istediğimiz… Bu takım bizim söylediğimiz her şeyi yapmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. İlk maçım olan Trabzonspor maçında iki antrenman olmuştu. Maçta da çok iyi performans sergiledik. Kasımpaşa maçına iyi başlamıştık sonra takım düşüş sergiledi. Bazen istediğiniz gibi gitmeyebilir, bunu da kabul etmeniz gerekir. Oyuncular bunu yapabilmek için çok çalışıyorlar. Bazen çözmem gereken şeyler vardır uyku uyuyamam. Önemli olan kaybettiğiniz zamana bir fikriniz olmaması. Bu en kötüsüdür. Her zaman ileri bakmanız gerekiyor. İdman sayımız çok azdı. İsmail’e sorulan ilk soruda onun adı da geçti. Alvarez döndü, kadroda olacak. Bartuğ, Avrupa listesinde yok. Kendisi çok yetenekli futbolcu. Zagreb’e iki 6 numarayla gitmiştik. Bu oyuncunun dönmesi iyi bir şey. Doktorlarımız, ekibimiz herkes çok çalışıyor. Şu an iki sakat oyuncumuz var. Geldiğim gün 7 sakatımız vardı. Teknik heyet ve benim görevim bütün oyuncuları en iyi seviyeye getirmek."

"HER ZAMAN OYUNCULARIMI KORUYACAĞIM"

Jhon Duran'ın sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Domenico Tedesco, "Kendisi oynamak için yüksek bir motivasyona sahip. Bazı sakatlıklar 6 hafta sürecek dersiniz ve bu şekilde olur. Onun sakatlığı bu şekilde değil. Jhon’un geçmiş kulüplerde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpler bu şekilde oynattılar. Bazen oyuncular bu tarz durumlarda acı ile oynayabilirler. İstediğiniz performansı sergileyemeyebilirler. Bazen de sizin gördüğünüz semptomlar, sizin gördüğünüz problem değildir. Bu tarz durumlarda zaman gerekiyor. Problemin kaynağını bulduk ama süreç zaman gerekiyor. Oynamaya zorlayan bir teknik direktör değilim. Birincisi risk, ikincisi ağrısı olmasıdır. Böyle bir teknik adam olmayacağım. Sakatlığı olan oyuncuyu oynatırsanız sağlıklı oyuncuyu kaybedersiniz. Bir kere bu olayın insani yönüne aykırı. Her zaman oyuncularımı koruyacağım. Birini suçlayacaksanız bu asla oyuncu olamaz" dedi.

"TEPKİLERLE BAŞ ETMENİZ GEREKİYOR"

40 yaşındaki çalıştırıcı, 'Sarı-lacivertli taraftarlara mesajınız var mı?' sorusuna, "Özel bir mesajım yok. Onlara tribün alev alsın derdik ama onlar çok iyiler. Zaman zaman da bazı durumlardan şikayet etmek isteseler de bir şey söyleyemem. Taraftarlar en önemlisidir. Bizler onlar için bu işi yapıyoruz. Onlardan tepki geldiği zaman bununla baş etmeniz gerekiyor. Fenerbahçe teknik direktörüyseniz bunlarla baş edebilmeniz gerekiyor. Oyuncular için de aynı şey geçerli. Taraftarlar her zaman haklıdır. Mutlu olduklarında, üzgün olduklarında, kızgın olduklarında..." şeklinde cevap verdi.