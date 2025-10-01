Spotify premium, öğrenci ve aile paketi ne kadar oldu, kaç TL? Yeni zamlı fiyatlar 2025

Dünyanın her yerinde kullanılan Spotify abonelik ücretlerine gelen zam sonrasında fiyatlar değişti. Binlerce kullanıcısı olan uygulamada zamlı fiyatlar geçerli olacak.

SPOTİFY ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

Müzik dinleme platformu olan Spotify'a zam gelmesinin ardından fiyatlar arttı. Yeni güncellemeye göre güncel fiyatlar şöyle:

Spotify Premium Bireysel: 99 TL

Spotify Premium Öğrenci: 55 TL

Spotify Premium Duo: 135 TL

Spotify Premium Aile: 165 TL

SPOTİFY ÖĞRENCİ KAÇ TL OLDU?

Binlerce müziğin yer aldığı Spofity'da yeni zamlı fiyatlar geçerli olurken fiyatlar değişti. Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL olurken şimdi 99 TL oldu.

Birçok kişinin kullandığı öğrenci paketi 32.99 TL'den 55 TL'ye çıkarken duo ücreti 135 TL oldu. Bundan sonra iki kişi kullananlar 135 TL ödeme yapacak. Aile paketi ise 99,99 TL yerine 165 TL oldu.