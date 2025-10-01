Menü Kapat
17°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Spotify Türkiye, Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı

Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine yüksek oranlı zam yaptı. Bireysel paket 99 TL'ye çıkarken öğrenci, Duo, ve Aile paketleri de fiyat artışından nasibini aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
15:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
15:53

Türkiye'de milyonlarca müzikseverin günlük olarak kullandığı Spotify abonelik fiyatları için sert bir artışa gitti. Yapılan güncelleme hem bireysel kullanıcıları hem de aile ve öğrenci paketlerinden yararlananları doğrudan etkileyecek.

SPOTIFY FİYAT LİSTESİ - EKİM 2025

Yeni fiyatlandırmaya göre bireysel abonelik aylık 59,99 TL'den 99 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci paketi 32,99 TL'den 55 TL'ye yükseldi. İki kişilik kullanım imkanı tanıyan Duo paketi 79,99 TL'den 135 TL'ye çıktı. En çok tercih edilen Aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye ulaştı.

  • Spotify Premium bireysel: 99 TL
  • Premium öğrenci: 55 TL
  • Premium Duo: 135 TL
  • Premium aile: 165 TL
Spotify Türkiye, Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı

SPOTIFY CEO'SU DEĞİŞİYOR

Spotify'ın yönetim tarafında da önemli bir değişim yaşandı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, görevini bırakacağını açıklayarak yeni dönemde 1 Ocak 2026 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığına geçeceğini duyurdu.

Şirketin liderliğini ise eş başkanlar Alex Norström ve Gustav Söderström üstlenecek. İkili, yeni dönemde çift CEO olarak Spotify'ın yönetimini devralacak. Ek, "Son yıllarda günlük operasyonların ve stratejik yönün büyük kısmını Alex ve Gustav'a devretmiştim. Bu değişiklik sadece ünvanları mevcut işleyişe uygun hale getiriyor" açıklamasını yaptı.

Spotify Türkiye, Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı
