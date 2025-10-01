Menü Kapat
17°
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Thierry Henry'den Galatasaray'a büyük övgü! "Avrupa'daki her takımı yener"

Arsenal'in eski yıldızı Thierry Henry, katıldığı bir programda Galatasaray'ın Liverpol karşısında aldığı galibiyetle iligli dikkat çeken bir açıklama yaptı. Henry, "Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener" dedi.

Thierry Henry'den Galatasaray'a büyük övgü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
15:57
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
15:57

Temsilcimiz taraftarının desteğiyle İngiliz devi 'a sahayı dar etti. Sarı kırmızılılar 16. dakikada 'in penaltı golüyle maçı 1-0 kazandı. Avrupa fatihi bu zaferle Liverpool'un gruplarında 15 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Arsenal'in efsane golcüsü Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi CBS Sports'ta yorumladı.

Thierry Henry'den Galatasaray'a büyük övgü! "Avrupa'daki her takımı yener"

"GALATASARAY HER TOP İÇİN SAVAŞTI"

Henry açıklamasında şunları söyledi:

"Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler. Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı.

Thierry Henry'den Galatasaray'a büyük övgü! "Avrupa'daki her takımı yener"

"GALATASARAY HER TAKIMI YENEBİLİR"

Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler. Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener"

