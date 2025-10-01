Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından konuşan İlkay Gündoğan'ın söylediği sözler ise gündem oldu. İlkay Gündoğan, Liverpoollu bir futbolcunun RAMS Park'taki atmosferi kendisine sorduğunu ifade etti. İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 12:39

, UEFA 'nde RAMS Park'ta ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 16. dakikasında Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmanın sonucunun yanı sıra stadyumda yaşanan de gündem oldu.

İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

LİVERPOLLU OYUNCU ATMOSFERİ SORDU!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Manchester City'den kadrosuna kattığı bazı açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan açıklamasında "maç esnasında Liverpool oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim vermem." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

İLKAY GÜNDOĞAN'A ATMOSFERİ SORAN FUTBOLCU KİM?

İlkay Gündoğan'ın maç sonu yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar tarafından Florian Wirtz ve Ekitike gibi birçok genç oyuncunun bu soruyu sormuş olabileceği iddia edildi.

Ancak İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcu başka bir isim çıktı. İddialara göre İlkay Gündoğan'a atmosferi Mısırlı yıldız Muhammed Salah sordu.

İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

MAÇ SONU İKİLİNİN KONUŞTUĞU GÖRÜLDÜ!

İlkay Gündoğan'ın maç sonu ile konuştuğu kameralara yansıdı. Mısırlı futbolcunun İlkay Gündoğan ile konuştuğu ve İlkay Gündoğan'ın ise kafasını sallayarak onayladığı görüldü.

İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

YEDEK KULÜBESİNDE ISLIKLARA DAYANAMADI, KULAKLARINI TIKADI!

Galatasaray - Liverpool karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah'ın ıslıklardan rahatsız olarak kulaklarını tıkadığı görüldü. Mısırlı futbolcunun hareketi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mısırlı futbolcunun geçtiğimiz yıl Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra Liverpool'un Muhammed Salah ile sözleşme uzattığı açıklanmıştı.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#liverpool
#atmosfer
#mohamed salah
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.