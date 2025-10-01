İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı! İşte Liverpoollu oyuncu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 16. dakikasında Osimhen'in penaltıdan attığı gol ile mücadeleyi 1-0 kazandı. Karşılaşmanın sonucunun yanı sıra stadyumda yaşanan atmosfer de gündem oldu.

LİVERPOLLU OYUNCU ATMOSFERİ SORDU!

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan bazı açıklamalarda bulundu. İlkay Gündoğan açıklamasında "maç esnasında Liverpool oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim vermem." ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN'A ATMOSFERİ SORAN FUTBOLCU KİM?

İlkay Gündoğan'ın maç sonu yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar tarafından Florian Wirtz ve Ekitike gibi birçok genç oyuncunun bu soruyu sormuş olabileceği iddia edildi.

Ancak İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcu başka bir isim çıktı. İddialara göre İlkay Gündoğan'a atmosferi Mısırlı yıldız Muhammed Salah sordu.

MAÇ SONU İKİLİNİN KONUŞTUĞU GÖRÜLDÜ!

İlkay Gündoğan'ın maç sonu Mohamed Salah ile konuştuğu kameralara yansıdı. Mısırlı futbolcunun İlkay Gündoğan ile konuştuğu ve İlkay Gündoğan'ın ise kafasını sallayarak onayladığı görüldü.

YEDEK KULÜBESİNDE ISLIKLARA DAYANAMADI, KULAKLARINI TIKADI!

Galatasaray - Liverpool karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah'ın ıslıklardan rahatsız olarak kulaklarını tıkadığı görüldü. Mısırlı futbolcunun hareketi sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

GALATASARAY'A TRANSFER OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mısırlı futbolcunun geçtiğimiz yıl Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra Liverpool'un Muhammed Salah ile sözleşme uzattığı açıklanmıştı.