 Murat Makas

Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü’den kural hatası açıklaması

Süper Lig’e yükselme parolasıyla yola çıkan Sakaryaspor’da Caner Erkin’in tokat olayı sonrası bu kez kural hatası yaşandı. Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçındaki yabancı oyuncu kural hatası sebebiyle açıklama yaptı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü'den kural hatası açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
15:34
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
15:34

’in 8. haftasında ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan golsüz maçta Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci devresinde yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü’den kural hatası açıklaması

İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre, Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM AMA İSTİFAM HAZIR"

Yaşananların ardından açıklamada bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, sorumluluğu üstlenerek yönetim kuruluna istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini belirtti.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Sütlü’den kural hatası açıklaması

Sütlü, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatasından dolayı sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum. Ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor’un içinde bulunduğu kongre süreci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimin önünü açmak adına 12 Ekim 2025 tarihli dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreçte takımımızın saha içi hazırlıklarının aksamaması ve Sakaryaspor’un menfaatlerinin korunması en büyük önceliğimdir. Ben Sakarya’da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#istifa
#sakaryaspor
#Trendyol 1. Lig
#Özbelsan Sivasspor
#Yabancı Oyuncu Kuralı
#Serhat Sütlü
#Spor
