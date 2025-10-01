Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Samsun'da acı olay! Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti sürücü ağır yaralandı

Samsun'da yaya geçidinden geçen 65 yaşındaki Nuray Yeşilyurt'ta motosikletin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 17:10

'un ilçesinde geçidinden karşıya geçmekte olan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.

Samsun'da acı olay! Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti sürücü ağır yaralandı

Kaza, Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Şentürk (31) yönetimindeki 55 AOU 422 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Yeşilyurt'a (65) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nuray Yeşilyurt yaklaşık 50 metre savrularak yere düşüp olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet ise yaklaşık 140 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Şentürk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da acı olay! Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti sürücü ağır yaralandı

Nuray Yeşilyurt'un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da acı olay! Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti sürücü ağır yaralandı
