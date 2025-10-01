Samsun'da acı olay! Motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti sürücü ağır yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmekte olan bir kadın, motosikletin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı.



Kaza, Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Şentürk (31) yönetimindeki 55 AOU 422 plakalı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Yeşilyurt'a (65) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nuray Yeşilyurt yaklaşık 50 metre savrularak yere düşüp olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet ise yaklaşık 140 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Şentürk, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Nuray Yeşilyurt'un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.