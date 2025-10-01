Husumetlilerin kavgasında kan aktı! Kurşunlar havada uçuştu: Ölü ve yaralılar var

Adana'nın Seyhan ilçesinde husumetli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği tespit edilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açarak 4 kişiyi yaraladı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Göğüs bölgesinden yaralanan Abidin Taktaş (63) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taktaş’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken çalışmaların devam ettiği öğrenildi.