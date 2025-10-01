Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Disney Plus ne kadar oldu 2025? Reklamlı, reklamsız aylık paketlere zam yapıldı

Disney Plus Türkiye'nin aylık abonelik fiyatlarına yüzde 50'den fazla zam yapıldı. Kullanıcılar tarafından Disney Plus ne kadar oldu 2025 fiyatları merak ediliyor. Reklamlı ve reklamsız aylık aboneliklerin fiyatlarına zam yapılırken, yıllık abonelik aynı kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Disney Plus ne kadar oldu 2025? Reklamlı, reklamsız aylık paketlere zam yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 16:53

Dünyanın en popüler dizi, film platformları arasında yer alan 'ın fiyatlarına yapıldı. Türkiye'de binlerce kullanıcısı bulunan platform sadece reklamlı ve reklamsız aylık abonelik fiyatları değişti.

Kullanıcılar tarafından Disney Plus zam mı geldi, ne kadar oldu sorularının cevapları araştırılıyor.

Disney Plus ne kadar oldu 2025? Reklamlı, reklamsız aylık paketlere zam yapıldı

DİSNEY PLUS'A ZAM MI GELDİ, FİYATI?

Disney Plus Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre platformun sadece aylık reklamlı ve reklamsız paketlerine zam yapıldı. Reklamlı aylık paket yüzde 51 oranında zamlanırken, reklamsız pakete ize yüzde 28 zam yapıldı. Yıllık reklamlı ve reklamsız paketlere ise herhangi bir zam yapıldığı açıklanmadı.

Disney Plus ne kadar oldu 2025? Reklamlı, reklamsız aylık paketlere zam yapıldı

DİSNEY PLUS NE KADAR OLDU 2025?

Disney Plus'ın aylık reklamlı ve reklamsız abonelik ücretlerine zam yapıldı. Açıklanan bilgilere göre reklamlı aylık abonelik ücreti yüzde 51 artışla 164,90 TL'den 249,90 TL'ye çıkartıldı.

Reklamsız Disney Plus aylık aboneliği ise yüzde 28 artışla 349,90 TL'den 449,90 TL'ye yükseltildi. Yıllık abonelik fiyatlarına ise herhangi bir zam yapılmadı. Platformun reklamlı yıllık aboneliği 1.649 TL, reklamsız yıllık aboneliği ise 3.499 TL'den satılıyor.

4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek fatura dönemlerinde mevcut abonelerin yeni zamlar üzerinden ödeme gerçekleştireceği duyuruldu.

ETİKETLER
#Türkiye
#zam
#fiyat artışı
#disney plus
#Aboneliği
#Reklamlı Paket
#Reklamsız Paket
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.