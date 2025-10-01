Disney Plus ne kadar oldu 2025? Reklamlı, reklamsız aylık paketlere zam yapıldı

Dünyanın en popüler dizi, film platformları arasında yer alan Disney Plus'ın Türkiye fiyatlarına zam yapıldı. Türkiye'de binlerce kullanıcısı bulunan platform sadece reklamlı ve reklamsız aylık abonelik fiyatları değişti.

Kullanıcılar tarafından Disney Plus zam mı geldi, ne kadar oldu sorularının cevapları araştırılıyor.

DİSNEY PLUS'A ZAM MI GELDİ, FİYATI?

Disney Plus Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre platformun sadece aylık reklamlı ve reklamsız paketlerine zam yapıldı. Reklamlı aylık paket yüzde 51 oranında zamlanırken, reklamsız pakete ize yüzde 28 zam yapıldı. Yıllık reklamlı ve reklamsız paketlere ise herhangi bir zam yapıldığı açıklanmadı.

DİSNEY PLUS NE KADAR OLDU 2025?

Disney Plus'ın aylık reklamlı ve reklamsız abonelik ücretlerine zam yapıldı. Açıklanan bilgilere göre reklamlı aylık abonelik ücreti yüzde 51 artışla 164,90 TL'den 249,90 TL'ye çıkartıldı.

Reklamsız Disney Plus aylık aboneliği ise yüzde 28 artışla 349,90 TL'den 449,90 TL'ye yükseltildi. Yıllık abonelik fiyatlarına ise herhangi bir zam yapılmadı. Platformun reklamlı yıllık aboneliği 1.649 TL, reklamsız yıllık aboneliği ise 3.499 TL'den satılıyor.

4 Kasım 2025 ve sonrasında yenilenecek fatura dönemlerinde mevcut abonelerin yeni zamlar üzerinden ödeme gerçekleştireceği duyuruldu.