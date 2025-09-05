Menü Kapat
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Facebook'un efsane özelliği geri dönüyor: "Dürtme" artık çok daha merkezde

Sosyal medya devi Facebook, platformdaki "dürtme" butonunu yeniden popülerleştirmek için yeni özellikler ekledi. Şirket, mobil uygulamadaki profil sayfalarında dürtme düğmesini öne çıkarmaya başladı.

Facebook'un efsane özelliği geri dönüyor:
Murat Makas
05.09.2025
05.09.2025
Dürtme (poke) butonu hiçbir zaman Facebook'tan tam anlamıyla kaldırılmamıştı. Platformun ilk günlerinde çok popüler olan bu seçenek, kullanıcıların bir arkadaşının dikkatini "sanal bir dürtme" ile çekmesine olanak tanıyordu. Özellik uzun zaman önce popülerliğini yitirmiş olsa da, şirket son zamanlarda genç kullanıcılar arasında kullanımının arttığını gözlemledi.

Bu durum, Facebook'u dürtme butonunu platform deneyiminin daha merkezi bir parçası haline getirmeye teşvik etti.

Facebook'un efsane özelliği geri dönüyor: "Dürtme" artık çok daha merkezde

HERKES BİRBİRİNİ KOLAYCA DÜRTEBİLECEK

TechCrunch'ın haberine göre artık kullanıcılar, arkadaşlarını doğrudan profil sayfalarındaki yeni ve özel bir dürtme butonu aracılığıyla dürtüp bildirim yoluyla uyarı gönderebiliyor. Ayrıca kendilerini kimin dürttüğünü de görebiliyor ve uygulamaya eklenen "Dürtmeler" sayfasından dürtecek bir arkadaş bulabiliyor.

"Dürtmeler" sayfasında kullanıcılar, arkadaşlarıyla olan "dürtme sayılarını" takip edebiliyor ve karşılık vermek istemedikleri dürtmeleri reddedebiliyorlar. Kullanıcılar birbirleriyle olan dürtme sayılarını artırdıkça, isimlerinin yanında ateş emojisi veya "100" gibi farklı simgeler belirecek.

Facebook'un efsane özelliği geri dönüyor: "Dürtme" artık çok daha merkezde

Facebook, dürtme özelliğini yeniden canlandırmayı ilk kez denemiyor. Mart 2024'te şirket, üyelerinin arama yoluyla dürtme sayfasını daha kolay bulmasını sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. Güncellemenin ardından dürtme sayısında 13 katlık bir artış yaşandığını belirtmişti.

