Sony, PS5'e zam yapmamak için ilginç bir yönteme başvurdu

Sony’nin popüler oyun konsolu PlayStation 5, piyasaya sürüldüğü 2020 yılından bu yana performansını ve tasarımını sürekli optimize eden çeşitli donanım revizyonları geçirdi. İlk nesil olan orijinal PS5 üç yıl boyunca piyasada kaldı. Sony, Kasım 2023'te konsolun hacmini önemli ölçüde küçülten yeni PS5 Slim modelini tanıttı.

PS5 Slim'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, depolama alanını 825 GB'tan 1 TB seviyesine çıkarmasıydı. Artırılmış kapasite, hem dijital sürüm hem de çıkarılabilir disk sürücüsüne sahip standart sürüm için geçerliydi.

Ancak Sony, Avrupa ve diğer bölgelerde oyun konsoluna zam yapmamak için depolama kapasitesini yeniden düşürmeyi düşünüyor.

SONY, PS5'İN SSD'SİNİ KÜÇÜLTÜYOR

Billbin-kun adlı kaynağa göre Haziran 2025'te, Japonya'daki düzenleyici kurumdan sızan sertifika belgeleri, CFI-2100 kod adlı yeni bir modelin varlığını ortaya koydu. Görünürde bir tasarım değişikliği olmasa da raporlar, Sony'nin PS5 Slim'in depolama alanında beklenmedik bir "gerileme" yapacağını gösteriyor.

Söylentilere göre, PS5 Slim dijital versiyonunun depolama alanı 825 GB seviyesine düşürülecek. Bu değişiklik yalnızca dijital sürümü etkileyecek gibi görünüyor. Disk sürücüsü olan PS5 Slim Standard modelinin, 1 TB SSD depolama alanını koruyacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni modelin ambalajında "825 GB" ibaresinin, 4K ve HDR logolarının yanında açıkça belirtileceği de söyleniyor.

Değişikliğin sadece konsolun Avrupa versiyonunda gözlemlendiğini de eklemekte fayda var. 13 Eylül 2025 itibarıyla Avrupa'da piyasaya sürülmesi beklenen olan CFI-2100 serisi PS5 Slim dijital versiyonlarının fiyatı 499 euro olarak değişmeden kalacak. Standart modelin ise daha sonra piyasaya çıkması bekleniyor.