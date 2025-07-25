Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

PS5 kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor

Sony, PlayStation 5 için hazırladığı yeni sistem güncellemesiyle DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerine uzun süredir beklenen bir özellik getiriyor. Artık kontrolcü, aynı anda dört farklı cihaza eşleştirilmiş halde kalabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
PS5 kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 10:44

Sony PS5 konsoluna destek vermeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen güncelleme sonunda geliyor. Mevcut durumda, DualSense'i başka bir cihaza bağlamak için her defasında Bluetooth üzerinden yeniden eşleştirme yapmak gerekiyor. Ancak yeni güncellemeyle bu zahmet ortadan kalkıyor.

Kullanıcılar artık , PC, Mac veya mobil cihazlar arasında tek tuşla geçiş yapabilecek. Üstelik tüm bu cihazlar önceden tanımlanmış olacak.

PS5 kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor

PEKİ NASIL ÇALIŞACAK?

Çoklu eşleştirme işlemi oldukça basit. İlk adımda tüm USB kabloları çıkarılıyor ve kontrolcü tamamen kapalı konuma getiriliyor. Ardından PS düğmesiyle birlikte herhangi bir eylem tuşuna (üçgen, daire, çarpı veya kare) beş saniye boyunca basılı tutuluyor. Bu sırada ışıklı çubuk ve oyuncu göstergeleri iki kez yanıp sönüyor.

Daha sonra eşleştirilecek cihazın Bluetooth menüsünden kontrolcü seçiliyor. Eşleştirme tamamlandığında, kontrolcü üzerindeki ışıklar hangi cihaza bağlandığını gösterecek şekilde yanıp sönüyor.

PS5 kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor

GEÇİŞ DE TEK TUŞLA

Cihazlar arasında geçiş yapmak için PS tuşuyla birlikte eşleştirilmiş cihazın tuş kombinasyonuna basmak yeterli olacak. Böylece kullanıcılar, yeniden eşleştirme yapmadan doğrudan diğer platformlara geçiş sağlayabilecek.

PS5 kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor

ANA CİHAZ PS5 OLACAK

Sony'nin açıklamasına göre, kontrolcüdeki dört eşleştirme yuvasından biri mutlaka ana PlayStation konsolu (PS5 veya PS5 Pro) için ayrılacak. Diğer üç yuvaya ise PC, Mac veya mobil cihaz gibi desteklenen platformlar eklenebilecek.

Bu yenilik, özellikle birden fazla platformda oyun oynayan kullanıcılar için büyük bir konfor sunuyor. Her geçişte yaşanan eşleştirme sürecini ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağlıyor ve oyun deneyimini kesintisiz hale getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den Çin'e kaçırıldı! Değeri tam 1 milyar dolar
200 km/s hızla uçan motosiklet Airbike sahneye çıktı: İşte tasarımı
ETİKETLER
#ps5
#Dualsense
#Bluetooth
#Çoklu Eşleştirme
#Oyun Kontrolü
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.