PS5 kullanıcılarına müjde! Yeni özellik geliyor

Sony PS5 konsoluna destek vermeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen güncelleme sonunda geliyor. Mevcut durumda, DualSense'i başka bir cihaza bağlamak için her defasında Bluetooth üzerinden yeniden eşleştirme yapmak gerekiyor. Ancak yeni güncellemeyle bu zahmet ortadan kalkıyor.

Kullanıcılar artık PS5, PC, Mac veya mobil cihazlar arasında tek tuşla geçiş yapabilecek. Üstelik tüm bu cihazlar önceden tanımlanmış olacak.

PEKİ NASIL ÇALIŞACAK?

Çoklu eşleştirme işlemi oldukça basit. İlk adımda tüm USB kabloları çıkarılıyor ve kontrolcü tamamen kapalı konuma getiriliyor. Ardından PS düğmesiyle birlikte herhangi bir eylem tuşuna (üçgen, daire, çarpı veya kare) beş saniye boyunca basılı tutuluyor. Bu sırada ışıklı çubuk ve oyuncu göstergeleri iki kez yanıp sönüyor.

Daha sonra eşleştirilecek cihazın Bluetooth menüsünden kontrolcü seçiliyor. Eşleştirme tamamlandığında, kontrolcü üzerindeki ışıklar hangi cihaza bağlandığını gösterecek şekilde yanıp sönüyor.

GEÇİŞ DE TEK TUŞLA

Cihazlar arasında geçiş yapmak için PS tuşuyla birlikte eşleştirilmiş cihazın tuş kombinasyonuna basmak yeterli olacak. Böylece kullanıcılar, yeniden eşleştirme yapmadan doğrudan diğer platformlara geçiş sağlayabilecek.

ANA CİHAZ PS5 OLACAK

Sony'nin açıklamasına göre, kontrolcüdeki dört eşleştirme yuvasından biri mutlaka ana PlayStation konsolu (PS5 veya PS5 Pro) için ayrılacak. Diğer üç yuvaya ise PC, Mac veya mobil cihaz gibi desteklenen platformlar eklenebilecek.

Bu yenilik, özellikle birden fazla platformda oyun oynayan kullanıcılar için büyük bir konfor sunuyor. Her geçişte yaşanan eşleştirme sürecini ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağlıyor ve oyun deneyimini kesintisiz hale getiriyor.