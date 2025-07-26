PlayStation 6’nin özellikleri ortaya çıktı

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 ile ilgili kulis bilgileri iyice netleşmeye başladı. Daha önce Xbox cephesinde “Magnus” kod adlı APU'nun kullanılacağı öne sürülürken, şimdi gözler Sony tarafına çevrildi. Sızan bilgilere göre PS6, AMD’nin Robin kod adını verdiği özel bir APU’dan güç alacak.

Robin, AMD'nin yarı özel üretim sınıfında geliştirilen 3nm mimariye sahip yeni nesil bir yonga seti. Bu sınıf, PlayStation 5’te kullanılan Oberon APU’sunun da geliştirildiği aynı kategori. İlginç bir detay da iki kod adının da Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyunundaki karakterlerden alınmış olması. Bu da PS6'nın kod adının doğrudan Robin olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

YENİ NESİL PERFORMANS: ZEN 6, RDNA 5, YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GRAFİKLER

Robin APU’nun içinde yer alacak Zen 6 çekirdekleri ve RDNA 5 grafik birimi, sadece daha yüksek performans değil; aynı zamanda ışın izleme ve yapay zekâ destekli görüntü işleme alanlarında da önemli gelişmeler vadediyor. GPU tarafında kullanılan AT2 mimarisi masaüstü GPU’larla birlikte geliştirilmiş. 192-bit veri yolu desteği sunan yapı, 70 işlem birimine kadar ölçeklenebiliyor. PS6 özelinde bu sayının 68 CU civarında olması bekleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, PS5 Pro'nun 40 CU ile geldiği düşünüldüğünde bu ciddi bir sıçrama demek.

PS6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şimdilik PlayStation 6'nın çıkış tarihi kesinleşmiş değil. Ancak donanım sızıntıları, Sony’nin yeni konsolu için bir süredir yoğun şekilde çalıştığını ve donanım tarafında nihai kararın alınmış olabileceğini gösteriyor. Yazılım tarafında da agresif hazırlıkların sürdüğü konuşuluyor.

