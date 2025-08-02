Facebook’tan insanlığı korkutan açıklama: Çok yakınız

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin çeyrek dönem finansal raporu öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zuckerberg’e göre Meta, insan zekasını aşabilecek düzeyde bir "süper zekaya" ulaşmaya çok yaklaştı. Ancak bu zeka, yalnızca üretkenlik odaklı bir araç olmayacak.

Zuckerberg’in vizyonu daha iddialı: Herkesin erişebileceği “kişisel bir süper zeka” geliştirmek. Yani sadece kod yazan, içerik üreten değil; hayatın her alanında bireylere destek olan gelişmiş bir yapay zekadan söz ediyor.

GÜVENLİK VURGUSU: “TİTİZLİKLE YAKLAŞMALIYIZ”

Bu seviyede bir yapay zekanın getireceği risklerin de farkında olduklarını belirten Zuckerberg, özellikle güvenlik ve etik konularında son derece dikkatli davranacaklarını söyledi. Meta’nın bu teknolojiyi geniş kitlelere sunarken güvenliği öncelik haline getirmesi gerektiğini vurguladı.

REKOR KÂR, YAPAY ZEKAYA KAYNAK SAĞLIYOR

Meta'nın bu vizyonu yalnızca sözde değil, ciddi ekonomik göstergelerle de destekleniyor. Şirket, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 47,52 milyar dolar gelir ve hisse başına 7,14 dolar kâr açıkladı. Bu sonuçlar, beklentilerin üzerinde geldi.