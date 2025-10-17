Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Karadeniz'de yine 'cisim' paniği! Salyangoz avında tedirgin eden olay

Geçtiğimiz haftalarda Trabzon ve Artvin'in ardından Karadeniz'de yine bir 'cisim' paniği yaşandı. Zonguldaklı balıkçılar Akçakoca açıklarında denizde Ukrayna menşeli füze intikal motoru buldu. Üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı belirlenen motor, sahil güvenlik ekiplerince bölge komutanlığına götürüldü.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 14:06

Trabzon’un Çarşıbaşı ve Artvin'den sonra 'de yine cisim paniği yaşandı. Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.

Karadeniz'de yine 'cisim' paniği! Salyangoz avında tedirgin eden olay


EKİPLER SEFERBER OLDU

Yiğit, olay anını şöyle anlattı: "Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."

Karadeniz'de yine 'cisim' paniği! Salyangoz avında tedirgin eden olay


Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.

Karadeniz'de yine 'cisim' paniği! Salyangoz avında tedirgin eden olay


Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.

