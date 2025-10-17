Karadeniz'de yine 'cisim' paniği! Salyangoz avında tedirgin eden olay

Trabzon’un Çarşıbaşı ve Artvin'den sonra Karadeniz'de yine cisim paniği yaşandı. Zonguldak Akçakoca açıklarında salyangoz avcılığı yapan balıkçılar, denizde yabancı bir cisim fark etti. Balıkçı Tamer Yiğit, gördükleri cismin şüpheli olması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdiklerini söyledi.



EKİPLER SEFERBER OLDU

Yiğit, olay anını şöyle anlattı: "Akçakoca açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada denizde yabancı bir cisim gördük. Bunu 112 aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine bildirdik. Geldiler, cisme baktılar. Ekipler cismi aldılar. Roket motoru olduğunu söylediler."



Yapılan incelemelerde cismin Ukrayna menşeli füze intikal motoru olduğu, üzerinde patlayıcı madde bulunmadığı tespit edildi. Füze motorunun, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince incelenmek üzere Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirildiği öğrenildi.



Yetkililer, incelemelerin ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini bildirdi.