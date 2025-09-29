Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gökten düştü kimse ne olduğunu anlayamadı! Esrarengiz cisim herkesi korkuttu

Arjantin'in kuzeyinde bulunan Puerto Tirol kasabasına gökyüzünden düşen cisim korku saçtı. Köyün ortasındaki esrarengiz cismin ne olduğu araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gökten düştü kimse ne olduğunu anlayamadı! Esrarengiz cisim herkesi korkuttu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 15:18

'in kuzeyinde yer alan Puerto Tirol kasabasının ortasına, gökyüzünden esrarengiz bir cisim düştü. Halkın telaşlanmasına neden olan cisim, 1,7 metre uzunluğunda ve 1,2 metre çağında dev bir karbon fiber. Fakat ne işe yaradığı ne olduğu belirlenemedi.

Bir çiftliğe düşen cismin bir ucunda sıvı, gaz veya buhar gibi akışkanların yönlendirilmesi, durdurulması veya düzenlenmesi amacıyla kullanılan temel mekanizma var. Bir diğer ucunda ise ise yaklaşık 40 santimetrelik bir delik var. DailyStar'ın haberine göre, üzerinde ise bir numara yazıyor.

Gökten düştü kimse ne olduğunu anlayamadı! Esrarengiz cisim herkesi korkuttu

''GÖKYÜZÜNDEN FIRLADI''

Esrarengiz cismin düşüş anına tanık olanlar, gökyüzünden 'fırlayarak' indiğini söyledi. Çiftliğin sahibi Ramón Ricardo González’in ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Tuhaf cismin patlayıcı ya da yanıcı madde içermediği belirlendi. Olası riskler göz önüne alındı ve cismin çevresinde 30 metrelik bir güvenlik alanı oluşturuldu.

Gökten düştü kimse ne olduğunu anlayamadı! Esrarengiz cisim herkesi korkuttu

Yetkililer cismin ne olduğunu belirleyemedi. Tahminler arasında dev parçanın bir uzay görevi sırasında yörüngeden kopup düşmüş olabileceği yönünde. Bir gökbilimci de benzer bir yorumda bulundu ve şunları yazdı:

"Bir uzay aracına ait kompozit kaplı basınç kabı. Kimse için tehlike yok… tabii ki üzerine düşmediyse"

Gökten düştü kimse ne olduğunu anlayamadı! Esrarengiz cisim herkesi korkuttu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkiz beklerken iki başlı yılan doğdu! 100 binde bir gerçekleşen olay
Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi
ETİKETLER
#arjantin
#spacex
#Uzay-kazası
#Karbon-fiber
#Puerto-tirol
#Esrarengiz-cisim
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.