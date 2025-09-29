Gökten düştü kimse ne olduğunu anlayamadı! Esrarengiz cisim herkesi korkuttu

Arjantin'in kuzeyinde yer alan Puerto Tirol kasabasının ortasına, gökyüzünden esrarengiz bir cisim düştü. Halkın telaşlanmasına neden olan cisim, 1,7 metre uzunluğunda ve 1,2 metre çağında dev bir karbon fiber. Fakat ne işe yaradığı ne olduğu belirlenemedi.

Bir çiftliğe düşen cismin bir ucunda sıvı, gaz veya buhar gibi akışkanların yönlendirilmesi, durdurulması veya düzenlenmesi amacıyla kullanılan temel mekanizma var. Bir diğer ucunda ise ise yaklaşık 40 santimetrelik bir delik var. DailyStar'ın haberine göre, üzerinde ise bir numara yazıyor.

''GÖKYÜZÜNDEN FIRLADI''

Esrarengiz cismin düşüş anına tanık olanlar, gökyüzünden 'fırlayarak' indiğini söyledi. Çiftliğin sahibi Ramón Ricardo González’in ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve bomba imha ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Tuhaf cismin patlayıcı ya da yanıcı madde içermediği belirlendi. Olası riskler göz önüne alındı ve cismin çevresinde 30 metrelik bir güvenlik alanı oluşturuldu.

Yetkililer cismin ne olduğunu belirleyemedi. Tahminler arasında dev parçanın bir SpaceX uzay görevi sırasında yörüngeden kopup düşmüş olabileceği yönünde. Bir gökbilimci de benzer bir yorumda bulundu ve şunları yazdı:

"Bir uzay aracına ait kompozit kaplı basınç kabı. Kimse için tehlike yok… tabii ki üzerine düşmediyse"