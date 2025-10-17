Menü Kapat
18°
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 297 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 297 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 24 milyon 872 bin 525 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 871 bin 354 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 297 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 740 bin metreküp oldu.

katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 12 lira 26 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 582 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 164 milyon 985 bin 737 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 164 milyon 642 bin 777 metreküp olarak kayıtlara geçti.


