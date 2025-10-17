Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında yeni gelişme! Umut verici detayı en yakını paylaştı

Kalp krizi geçirmesinin ardından yoğun bakıma kaldırılan ünlü sanatçı Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Ürek'e yapılan MR sonucunda beyin hasarına rastlanmadığı öğrenildi. Ürek'in yakın dostu Seda Akay, ''Müjdemi isterim! Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş'' dedi.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında yeni gelişme! Umut verici detayı en yakını paylaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 14:15

Ünlü sanatçı , geçtiğimiz günlerde evinde aniden fenalaşarak geçirdi. ekiplerinin 20 dakika hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndürülen Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Fatih Ürek2in son sağlık durumuyla ilgili ise sevindirici haber geldi.

FATİH ÜREK HAKKINDA UMUT VERİCİ DETAY

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği belirtilmişti. Doktorlar, 48 saatin önemli olduğunu vurgulamış ve ünlü ismin gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında yeni gelişme! Umut verici detayı en yakını paylaştı

Bugün ise sevenlerini ve ailesini mutlu edecek haber geldi. Ürek'in yakın dostu söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müjdemi isterim! Çekilen MR'da beyin hasarı görülmemiş. Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş." dedi.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında yeni gelişme! Umut verici detayı en yakını paylaştı

Bu açıklama, sanatçının sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini gösterdi. Fatih Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında yeni gelişme! Umut verici detayı en yakını paylaştı
ETİKETLER
#Sağlık
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#kalp krizi
#fatih ürek
#Beyin Hası
#Magazin
