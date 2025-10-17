Yoğun bakımdaki Fatih Ürek hakkında yeni gelişme! Umut verici detayı en yakını paylaştı

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçtiğimiz günlerde evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin 20 dakika hızlı müdahalesi sayesinde hayata döndürülen Ürek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Fatih Ürek2in son sağlık durumuyla ilgili ise sevindirici haber geldi.

FATİH ÜREK HAKKINDA UMUT VERİCİ DETAY

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre 59 yaşındaki sanatçının bilincinin açık olduğu, ancak kritik sürecin devam ettiği belirtilmişti. Doktorlar, 48 saatin önemli olduğunu vurgulamış ve ünlü ismin gözlem altında tutulacağını açıklamıştı.

Bugün ise sevenlerini ve ailesini mutlu edecek haber geldi. Ürek'in yakın dostu söz yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müjdemi isterim! Çekilen MR'da beyin hasarı görülmemiş. Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş." dedi.

Bu açıklama, sanatçının sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini gösterdi. Fatih Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, sağlık ekibinin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.