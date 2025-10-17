Menü Kapat
18°
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yapay zekadan en çok korkan ve heyecan duyan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

Pew Araştırma Merkezi'nin son anketine göre, dünya genelinde yapay zekaya yönelik endişe ve heyecan seviyeleri belirlendi. Bu teknolojiye yönelik endişelerin ABD, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde yaygın olduğu görülürken sıralamda Türkiye'nin yeri şaşırttı.

Murat Makas
17.10.2025
17.10.2025
Pew Merkezi tarafından yapılan ve dünya çapındaki insanların yapay zekaya bakış açısını inceleyen yeni bir anketin sonuçları yayınlandı. Elde edilen veriler, küresel ölçekte teknolojisine dair karmaşık duyguların hakim olduğunu gösteriyor.

Ankete katılanların ortalama yüzde 43'ü, yapay zeka konusunda hem endişeli hem de heyecanlı hissettiklerini belirtti. Endişenin heyecandan daha ağır bastığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 34 oldu. Yapay zeka şirketlerinin görüşlerine paralel olarak, yalnızca heyecan duyanların oranı ise sadece yüzde 16'da kaldı.

Yapay zekadan en çok korkan ve heyecan duyan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

YAPAY ZEKADAN EN ÇOK HANGİ ÜLKE KORKUYOR?

Yapay zekaya dair endişe seviyeleri ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. ABD ve İtalya, endişenin en yüksek olduğu ülkeler olarak göze çarpıyor. Her iki ulustan da katılımcıların yarısı, heyecandan çok endişeli olduklarını ifade etti.

ABD'deki katılımcıların sadece yüzde 10'u tam tersi bir görüşe sahipken, Kanada yüzde 9 ile ABD'den daha düşük bir heyecan oranına sahip tek ülke olarak belirlendi. Ankette heyecan duyanların sayısının endişeli olanlardan fazla olduğu sadece iki ülke var: İsrail (yüzde 29 heyecan, yüzde 21 endişe) ve Güney Kore (yüzde 22 heyecan, yüzde 16 endişe).

Buna rağmen hiçbir ülkede her on yetişkinden üçünden fazlasının yapay zeka konusunda heyecanlı olduğunu söylememesi de önemli bir bulgu.

Yapay zekadan en çok korkan ve heyecan duyan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

FARKINDALIK VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

Araştırma, yapay zeka farkındalığı ile ülke gelir düzeyi arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek gelirli ülkelerde yaşayan insanların hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu görülüyor.

düzeyi düşük olanların, yüksek eğitimli olanlara kıyasla yapay zeka hakkında daha fazla endişe taşıdığı belirtiliyor. İnterneti neredeyse sürekli kullanan kişiler ise yapay zekanın hayatın her alanına girmesi olasılığı karşısında daha heyecanlı olma eğilimi sergiliyor.

Yapay zekadan en çok korkan ve heyecan duyan ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Araştırmaya göre, Türkiye'de yapay zekadan endişe duyanların oranı yüzde 26 seviyesinde. Endişeli ve heyecanlı olanların payı yüzde 35 iken endişe duymayanlar yüzde 19'luk dilimi oluşturuyor.

