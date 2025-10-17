Sağlık çalışanları kıyafetleri ücretsiz mi olacak? Yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığınca kıyafetlerin standart hale getirilmesine ilişkin yapılan düzenlemeyle hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renk giyecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KIYAFETLERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı, Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu güncelledi. Buna göre hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renk giyecek. Düzenlemeye göre sağlık çalışanları kıyafetleri 1 Ocak itibarıyla ücretsiz olacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, "Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026'dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KIYAFETLERİ NE RENK OLACAK?

Yeni kılavuza göre klinik eczacılar beyaz, hemşireler lacivert, sorumlu hemşireler yakasında beyaz şerit bulunan lacivert, ebeler mürdüm, sorumlu ebeler ise yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm renk kıyafet kullanacak.

Bordo renk kıyafetler ise klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonistin de yer aldığı lisans ve lisans üstü sağlık meslek mensuplarını kapsayacak.

Kılavuzda psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri için kahverengi renk belirlenirken, ameliyathanede görev yapan tüm personel de yeşil kıyafet giyecek.