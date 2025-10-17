Menü Kapat
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sağlık çalışanları kıyafetleri ücretsiz mi olacak? Yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renk giyecek. Çalışanlar ise kıyafetler ücretsiz mi olacak araştırmasına başlarken yeni düzenlemenin detayları belli oldu.

Sağlık çalışanları kıyafetleri ücretsiz mi olacak? Yeni düzenleme
KAYNAK:
Haber Merkezi

GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 14:43

GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 14:43

Sağlık Bakanlığınca kıyafetlerin standart hale getirilmesine ilişkin yapılan düzenlemeyle hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renk giyecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KIYAFETLERİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

, Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu güncelledi. Buna göre hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renk giyecek. Düzenlemeye göre kıyafetleri 1 Ocak itibarıyla ücretsiz olacak.

Sağlık çalışanları kıyafetleri ücretsiz mi olacak? Yeni düzenleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, "Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026'dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları kıyafetleri ücretsiz mi olacak? Yeni düzenleme

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KIYAFETLERİ NE RENK OLACAK?

Yeni kılavuza göre klinik eczacılar beyaz, hemşireler lacivert, sorumlu hemşireler yakasında beyaz şerit bulunan lacivert, ebeler mürdüm, sorumlu ebeler ise yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm renk kıyafet kullanacak.

Bordo renk kıyafetler ise klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonistin de yer aldığı lisans ve lisans üstü sağlık meslek mensuplarını kapsayacak.

Kılavuzda psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri için kahverengi renk belirlenirken, ameliyathanede görev yapan tüm personel de yeşil kıyafet giyecek.

TGRT Haber
