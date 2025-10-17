Mehmet Şimşek: İç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız

Kategoriler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.