Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Nevzat Bahtiyar'ın eski avukatı Ali Eryılmaz TGRT Haber'de

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde davasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın eski avukatı Ali Eryılmaz, TGRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor... Yılmaz, "Sürekli iftiralarla töhmet altında bırakıldım" ifadelerini kullandı.

Nevzat Bahtiyar'ın eski avukatı Ali Eryılmaz TGRT Haber'de
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
17.10.2025
14:22
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
14:33

Eryılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"En çok anlaşılmayan nokta; ayrılma sebebimin "Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğuna inandığım için bırakmışım" gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştılar. Nevzat'ın hala masum olduğunu arkasındayım. Sürekli iftiralarla töhmet altında bırakıldım. "Narin'i Nevzat öldürdü" demedim. Bilgi kirliliğini temizlemeye çalışan tek kişi benim"

Sosyal medyada bildiğiniz gibi iki taraf meydana geldi. Narinciler ve Gürancılar... Diğer meslektaşımız da bana hiçbir zaman destek vermedi. Tam tersi oldu bana linç kampanyalarını düzenleyenlerle dostluklar kurdu.

Ses kaydında meslektaşım "Narin'i Nevzat öldürdü" şeklinde cümleler kuruyor. Bunu görünce benim için son nokta oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

Son dakika haberinin detayları gelecek...

#Gündem
