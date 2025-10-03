Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Narin Güran davasında 12 sanık ve 3 çocuk hakkında yeni karar

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında 3'ü çocuk 15 sanık için verilen ceza için hukuka aykırılık kararı verdi. Suçluyu kayırma suçundan yargılanan kişiler hakkında verilen hüküm bozuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 21:25

7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayetiyle ilgili "suçluyu kayırma" davasıyla ilgili verilen kararı bozdu. Görülen mahkemede 3'ü çocuk 12 sanık hakkında hapis cezaları verilmişti.

Narin Güran davasında 12 sanık ve 3 çocuk hakkında yeni karar

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğa 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası veren mahkemenin hükmünü hukuka aykırı buldu.

Narin Güran davasında 12 sanık ve 3 çocuk hakkında yeni karar

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hükümlere ilişkin, sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatlarının yaptığı başvurular değerlendirildi.

Talepleri değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, "doğrudan suçtan zarar gören" sıfatı bulunmadığı ve kanun tarafından da "doğrudan katılma hakkı" tanınmadığını gerekçe göstererek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatlarının istinaf başvurularının CMK'nin 279. maddesi uyarınca reddine karar verdi.

Narin Güran davasında 12 sanık ve 3 çocuk hakkında yeni karar

Dairenin kararında, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Kararda, istinaf incelemesine konu 12 sanık ile suça sürüklenen çocuklar hakkında "suçluyu kayırma" suçunu işlediklerinden bahisle yürütülen yargılama ile halen Yargıtay nezdinde temyiz aşamasında olan "suçluyu kayırma" suçunun öncül suçu olan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılama dosyası arasında kanundan kaynaklanan şekilde CMK'nin 8/2 maddesi uyarınca bağlantı bulunduğu aktarıldı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Öncül suça ilişkin yargılama sonucunun 'suçluyu kayırma' suçundan yapılan yargılamaya mutlak etki etmesi karşısında, mevcut yargılama dosyası ile halen Yargıtay nezdinde temyiz aşamasında olan maktul Narin Güran'ın öldürülmesine dair öncül suça ilişkin yargılama dosyasının sonucuna göre karar verilmesi, öncül suça dair yargılama dosyası sonucunun bekletici mesele yapılması, öncül suça dair yargılama kapsamında temyiz incelemesi neticesi bozma kararı verilmesi halinde her iki evrakın yüksek görevli ilk derece mahkemesi nezdinde birleştirilmesi ve kül halinde (bir bütün olarak) toplanan delillere göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ile karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür. İstinaf nedenleri yerinde görüldüğünden, CMK'nin 280/1 ve 289/1 maddeleri uyarınca hükümler ve kararların ayrı ayrı bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Narin Güran davasında 12 sanık ve 3 çocuk hakkında yeni karar

TAHLİYE KARARININ GEREKÇESİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinin, Narin Güran cinayeti davasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılandıkları mahkemece 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine yönelik verilen kararın gerekçesine ilişkin, şöyle denildi:

"Mevcut delil durumu, verilen hapis cezalarının miktarı, atılı suçun niteliği ve tutuklu kalınan süre, asliye ceza mahkemeleri yargılamalarında tutukluluk süresinin miktarının aşılma ve tutukluluğun infaza dönüşme ihtimallerinin bulunması, sanıkların kaçma ihtimallerinin orantılı şekilde adli kontrol tedbiri ile bertaraf edilebileceğinin değerlendirilmesi hususları göz önünde bulundurularak, 5271 sayılı CMK'nin 109/3-a maddeleri uyarınca ayrı ayrı 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

7. Ceza Dairesinin kararında, ve adli kontrol hükmüne ilişkin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi.

İstinaf incelemesine konu hükmün bozulmasına ise CMK'nin 231, 284 ve 286. maddeleri uyarınca kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildiği belirtilerek, dosyanın, hükümleri veren ilk derece mahkemesine gönderilmesi istendi.

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 15 kişiden tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyelerini kararlaştırmıştı.

Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapis ile cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K'ye (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Tahliyelerine karar verilen sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bulundukları cezaevinden dün tahliye edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Narin Güran davasında flaş tahliye kararı
Narin Güran'ın mezarında dikkat çeken sözler! Babası 'Rabbim misliyle başına getirsin' dedi
ETİKETLER
#diyarbakır
#tahliye
#Narin Güran Cinayeti
#Suçluyu Kayırma
#Mahkeme Karar
#İstinaf
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.