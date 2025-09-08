Narin Güran'ın mezarında dikkat çeken sözler! Babası 'Rabbim misliyle başına getirsin' dedi

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, cenazesinin bulunduğu ve okulların açılması aynı güne denk geldi. Baba Arif Güran, şu an Narin'i okula götürmesi gerektiğini belirtirken, mezarı başında oturduğunu söyledi.

"BÜTÜN AİLE ÖLÜDÜR"

Kızının mezarı başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif Güran, okulun önünden gelirken hüzünlendiğini söyledi. Güran, "Okullar açılmadan 1-3 gün önce Narin, ‘babacım beni çarşıya götür defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al' diye söylerdi. Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan, Rabbim misliyle başına getirsin. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür. Bugün, kızımı gördükleri gün. Topyekun ailece gözaltına alındık. Bugün, gördükleri gündür, bugün hepimizin öldüğü gündür" dedi.

AFİŞTEKİ YAZI

Narin'in mezarının üzerinde asılı olan afişte Güran ailesine ait bir aile fotoğrafının yer alması ve fotoğrafta şu an cezaevinde tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın bulunması ve "Bir cani vahşice seni bizden kopardı Narinim" yazılması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hazırlanan iddianame sonucunda tutuklanan 10 şüpheliden anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.