Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Narin Güran'ın mezarında dikkat çeken sözler! Babası 'Rabbim misliyle başına getirsin' dedi

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolduktan sonra cansız bedeni çuval içinde dere kenarına gömülmüş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının mezarı başında "Bize bu acıyı yaşatana Rabbim misliyle başına getirsin." dedi. Güran ayrıca "Sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür." ifadelerini kullandı. Öte yandan mezarın üstünde asılı olan afişte cinayetten tutuklu olan anne Yüksel Güran'ın da bulunduğu bir resmin yer alması ve "Bir cani vahşice seni bizden kopardı Narinim" yazısı dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 19:20

'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki 'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçerken, cenazesinin bulunduğu ve okulların açılması aynı güne denk geldi. Baba Arif Güran, şu an Narin'i okula götürmesi gerektiğini belirtirken, mezarı başında oturduğunu söyledi.

Narin Güran'ın mezarında dikkat çeken sözler! Babası 'Rabbim misliyle başına getirsin' dedi

"BÜTÜN AİLE ÖLÜDÜR"

Kızının mezarı başında gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif Güran, okulun önünden gelirken hüzünlendiğini söyledi. Güran, "Okullar açılmadan 1-3 gün önce Narin, ‘babacım beni çarşıya götür defterlerimi, kitaplarımı, çantamı al' diye söylerdi. Şu an Narin'i okula götürmem gerekirken mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan, Rabbim misliyle başına getirsin. 8 yaşındaki kızımdan ne istediniz? Burada sadece Narin ölmedi, bütün aile ölüdür. Bugün, kızımı gördükleri gün. Topyekun ailece gözaltına alındık. Bugün, gördükleri gündür, bugün hepimizin öldüğü gündür" dedi.

Narin Güran'ın mezarında dikkat çeken sözler! Babası 'Rabbim misliyle başına getirsin' dedi

AFİŞTEKİ YAZI

Narin'in mezarının üzerinde asılı olan afişte Güran ailesine ait bir aile fotoğrafının yer alması ve fotoğrafta şu an cezaevinde tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın bulunması ve "Bir cani vahşice seni bizden kopardı Narinim" yazılması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hazırlanan iddianame sonucunda tutuklanan 10 şüpheliden anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Narin Güran'ın mezarında dikkat çeken sözler! Babası 'Rabbim misliyle başına getirsin' dedi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de polis karakoluna silahlı saldırı! 2 polis şehit oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde 1 yıl geride kaldı! Narin'in köyünde dikkat çeken yazılar
ETİKETLER
#narin güran
#diyarbakır
#cinayet
#Çocuk Cinayeti
#Anne Ve Baba Ilahi Dinleşi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.