26°
İzmir'de polis karakoluna silahlı saldırı! 2 polis şehit oldu

İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşında bir çocuk polis merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise ağır yaralandı. Bakan Yerlikaya şehit olan polis memurlarının kimliklerini açıkladı. 16 yaşındaki saldırganın ise yakalandığı bildirildi.

Balçova'da bulunan polis karakoluna pompalı tüfekli düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru oldu, 1 polis ağır yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürüyor. polis, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada polislerin kimliğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan Yerlikaya, "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır.

Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.🇹🇷

Olayın şüphelisi E.B.(16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

İşte saldırganın görüntüleri:

Ayrıntılar geliyor...

#izmir
#bomba
#saldırı
#yaralı
#şehit
#Polis Karakolu
#Gündem
