18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Safa Keser

Lonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu

Adana'nın prestijli projesi Lonjada'daki ticari üniteler açık artırmada büyük ilgi gördü. 29 taşınmazdan 16'sı teklif aldı, satış oranı yüzde 55'i aştı.

Lonjada'da açık artırmaya yoğun ilgi: 16 iş yeri alıcı buldu
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
17.10.2025
15:00
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
15:00

Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. güvencesiyle düzenlenen açık artırmada, Adana'nın öne çıkan projelerinden Lonjada'nın ticari ünitelerine yatırımcıların ilgisi yoğundu. Adana'nın Çukurova ilçesinde yer alan ve yatay mimarisiyle dikkat çeken Lonjada projesinde bulunan AVM konseptli 29 adet iş yeri, yöntemiyle satışa sunuldu. Dükkân, mağaza, restoran ve marketlerden oluşan ticari alanlar; Adana, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda eş zamanlı olarak ve online katılımla gerçekleştirilen müzayedede yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Müzayede sonucunda, 29 taşınmazdan 16'sı teklif aldı ve yüzde 55,17'lik satış oranı yakalandı. 810 Milyon TL tutarında satış gerçekleştirildi. Bu sonuç, yatırımcıların hem projeye hem de açık artırma modeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

Cazip Fırsatlarla Ödeme Kolaylığı

Lonjada projesinde yatırımcılara dört farklı ödeme seçeneği sunuldu. Peşin alımlarda %25 indirim avantajı sağlanırken;

Yüzde 30 peşinatla, %20 indirim vade farksız 6 ay taksit,
Yüzde 50 peşinatla, %10 indirim vade farksız 12 ay taksit,

Yüzde 50 peşinatla,18 ay vade farksız taksit seçenekleriyle esnek ödeme kolaylığı sağlandı. Modern mimarisi, merkezi konumu ve yüksek ticari potansiyeliyle öne çıkan Lonjada, Adana'da yeni bir yaşam ve ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor. Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş., sektöründe güvenilir, şeffaf ve yenilikçi satış yöntemleriyle yatırımcılara değer kazandırmaya devam ediyor. Detaylı bilgi için www.emlakyonetim.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 84 34 numaralı hattı arayabilirsiniz.

#açık artırma
#gayrimenkul
#yatırım
#Lonjada
#Adana Emlak
#Ticari Ünite
#Ekonomi
TGRT Haber
