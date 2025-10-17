Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Baran Aksoy

Gazze'ye umut taşıdı! İyilik Gemisi, El-Ariş Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin Gazze'ye 900 ton yardım taşıyan 17. "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı'na ulaştı. Yardım malzemesi arasında bebek maması, hazır gıda, konserve ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
14:57
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
14:57

ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani malzemesini taşıyan gemi için 14 Ekim Salı günü Mersin Uluslararası Limanı'nda bir uğurlama töreni düzenlendi.

Gazze'ye umut taşıdı! İyilik Gemisi, El-Ariş Limanı'na ulaştı

EL-ARİŞ LİMANI’NA ULAŞTI

"Akdeniz" adlı 17. İyilik Gemisi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından dualarla denize açıldı. Üç gün süren yolculuğun ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, ’ye en yakın nokta olan Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştı.

Gazze'ye umut taşıdı! İyilik Gemisi, El-Ariş Limanı'na ulaştı

900 TONLUK YARDIM MALZEMESİ

Gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesi arasında bebek maması, hazır gıda, konserve ürünler ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Gazze'ye umut taşıdı! İyilik Gemisi, El-Ariş Limanı'na ulaştı

YARDIMLAR KARA YOLUYLA GAZZE'YE ULAŞTIRILACAK

Yardımlar, AFAD ve Mısır Kızılayı işbirliğiyle gemiden indirilecek ve kara yoluyla Gazze’ye sevk edilecek. , 7 Ekim 2023’ten bu yana altındaki Gazze’ye 14 uçak ve 16 gemiyle insani yardım ulaştırdı. Bölgede sağlanan ateşkesin ardından insani yardım için yola çıkan ilk gemi ise 17. İyilik Gemisi oldu.

