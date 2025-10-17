Hamas'tan: "Netanyahu cenazeleri enkazda bırakıyor!" açıklaması

Hamas, Gazze’deki ateşkes anlaşmasına bağlılıklarını yineledi. Açıklamada, “İsrailli esir cenazelerinin teslimi zaman alabilir. Bazıları İsrail’in yıktığı tünellerde, bazıları binaların enkazı altında” denildi.

NETANYAHU ENGEL OLUYOR

Hamas, sürecin gecikmesinden İsrail’i sorumlu tuttu: “Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardımı engelliyor. Bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekiplerinin girişini durduruyor.”

ATEŞKESE KARARLILIK MESAJI

Hamas, “Netanyahu’nun engellemelerine rağmen, ateşkes anlaşmasına bağlıyız ve tüm cenazeleri teslim etme kararlılığımız sürüyor” diyerek taahhütlerini tekrarladı.